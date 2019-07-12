SÜPER LİG

Rodrigues Fenerbahçe için geldi

Fenerbahçe’nin kiralık olarak kadrosuna katması beklenen kanat oyuncusu Garry Rodrigues, İstanbul’a geldi.

Haber Merkezi AA
28 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe Kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe Kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın transfer gündemindeki isimlerden Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu, gece yarısı Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşuyla İstanbul Havalimanı'na gelirken, burada kendisini Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli karşıladı.

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığı Suudi Arabistan temsilcisi Al İttihad'a transfer olan Rodrigues, yeni takımında beklentilerin altında kalmıştı.

Rodrigues'in sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.

Rodrigues'i sportif direktör Comolli karşıladı.
Rodrigues'i sportif direktör Comolli karşıladı.
DHA

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