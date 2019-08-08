Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma
PREMİER LİG

Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma soruşturma

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma polis soruşturma açtı.

Haber Merkezi AA
Salah geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 52 karşılaşmada 27 gol 13 asist ile oynadı.

Salah geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 52 karşılaşmada 27 gol 13 asist ile oynadı.

Fotoğraf: JOHN SIBLEY

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, Mısırlı yıldız futbolcu Salah'a yönelik Twitter'da atılan ve başka kullanıcılar tarafından da paylaşılan mesajın "nefret suçu" kapsamında değerlendirildiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sosyal medya kullanıcısının Everton ile ilişkisi olduğu iddiaları üzerine konuşan kulüp sözcüsü, "Her türlü ırkçılığa karşıyız. Elimizdeki bilgileri ilgili makamlarla paylaştık. Twitter kullanıcısının kulüple ilgisinin olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Liverpool, sezonun açılış maçında yarın Norwich City'yi ağırlayacak.


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