Sami Uğurlu'dan Galatasaray maçı öncesi itiraf: 'Oyuncuları korumak istedik'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Galatasaray maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, bazı oyuncuların neden kadroda yer almadığını ve rotasyon kararının sebeplerini anlattı.

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Uğurlu, “Gelinebilecek en zor deplasmana geldik. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek” ifadelerini kullandı.

Kadro planlamasını yalnızca Galatasaray maçı üzerinden yapmadıklarını belirten genç teknik adam, önlerinde kritik bir fikstür bulunduğunu söyledi. Uğurlu, “Biz bugüne kadar hep tek maç düşündük ama önümüzdeki maç da çok önemli. Galatasaray ve Kocaelispor maçlarını birlikte değerlendirerek kadroyu oluşturduk” dedi.

Sakatlık ve kart sınırındaki oyuncular nedeniyle bazı isimleri riske etmediklerini vurgulayan Uğurlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Storm iki gün önce sakatlandı, sakatlığı tekrar nüksetti. Veysel’in de sakatlığı var. Ayrıca çok fazla 3 sarı kart sınırında oyuncumuz bulunuyor. O oyuncuları korumak istedik.”

Karşılaşmanın zorluk seviyesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sami Uğurlu, alt sıralardaki puan durumunun kritik olduğuna dikkat çekti.

"Alt taraf çok karışık. Takımların puanları birbirine çok yakın. Diğer maçlar da bizi yakından ilgilendiriyor En azından 1 puan bizi çok mutlu edecek. Ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız."












