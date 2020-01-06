3.LİG

Şampiyon Havataşspor

İstanbul 1. Amatör Lig 9. Grup’ta şampiyon olan Havataşspor, yakaladığı bu başarıyla önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazandı. Havataşspor, grubunda oynadığı 14 maçta; 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle zirveyi kimseye kaptırmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Havataşspor

Havataşspor

Fotoğraf: Mustafa İlhan

İstanbul 1. Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Havataşspor, sezonu şampiyon tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de oynama hakkını kazandı. 2015 yılırda kurulan ve yeni bir sayılacak bir kulüp olduklarını belirten Havataşspor Başkanı Mehmet Günaydın, “Tamamen kendi yetiştirdiğimiz oyuncularla mücadele ettik ve şampiyon olduk. Önce 2. Amatör Lig, şimdi de 1. Amatör Lig’de şampiyon olarak Süper Amatör Lig’de oynamaya hak kazandık. Önceliğimiz; bünyesinde olduğumuz Albayrakspor’a ve dolasıyla Türk sporuna oyuncu yetiştirmek. Süper Amatör Lig’de de bu sene olduğu gibi kendi özümüzden yetişen oyuncularla mücadele edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Maddi olarak hiç bir beklenti içinde olmadan, tamamen kendi karakterlerini ortaya koyarak bu başarıyı kazandılar. Teknik ekibin ve oyuncularımızın her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Havataşspor Teknik Direktörü Naki Yıldız ise, ligde oynadıkları 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldıklarını belirterek, “Zor bir süreçten geçtik. Geçen sene Albayrakspor’da yaşadığımız süreci bu sene Havataş’ta da sürdürdük. Önceliğimiz; başarı için mücadele ederken bir yandan da Albayrakspor’a oyuncu kazandırmak. Geçen sene bir arkadaşımızı Albayrakspor’a verdik, bu sene de kalecimizi vermeyi düşünüyoruz. Sezon içerisinde genç oyuncularla sahaya çıktık. Onlar da karakterlerini ve becerilerini sahaya koyarak başarıya ulaştılar. Kazandığımız şampiyonluk, tüm camiamıza hayırlı olsun. İnşallah Süper Amatör’de de başarılamıza devam ederiz” diye konuştu.

  • Kaptan Emrah Yılmaz
  • Zorlu bir süreçten çok çalışarak başarıyla çıktıklarını dile getiren kaptan Emrah Ylımaz, “Organize bir kadro ile hareket ettik. Başkanımızın, hocamızın desteğiyle başarıyı yakaladık. Takımda çok güzel bir hava vardı. Allah’a şükürler olsun şampiyon olduk” dedi.
  • 2. kaptan Volkan Koçer
  • Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyleyen 2. kaptan Volkan Koçer, “Bize destek olan yönetim, hocalarımız ve taraftarımızdan Allah razı olsun. Takım olarak çok çalıştık ve karşılığını aldık. İnşallah devamı da gelir ve daha büyük başarılara da imza atarız” diye konuştu.

Cimşir'le devam
Cimşir'le devam

Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yola Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini ve teknik direktör konusunda her hangi bir arayışlarının olmadığını söyledi. Süper Lig’de ilk yarıyı 3. sırada bitiren Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ederken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemlerinde teknik direktör arayışı olmadığını ve yollarına Hüseyin Çimşir ile devam edeceklerini belirtti. Önceki gün kurullarla birlikte Trabzon’da yapılan toplantının bir bölümünde yer alan Hüseyin Çimşir’e güvenin tam olduğunu belirten başkan Ağaoğlu, “Camiayı, kulübü ve takımı bilen bir kardeşimizle yola devam edeceğiz. Adeta bu kulübün içinde doğmuş bir isim olan Hüseyin Çimşir’in sorumluluğunu yerine getireceğine inancımız tam” dedi.BÜTÜNLÜK KORUNMALIYaşanan sıkıntılı günlerin geride kalması gerektiğini belirterek camiaya seslenen Ağaoğlu, “Bu süreci Trabzonspor sevgimizi bir kenara koyarak aşamayız. Sezonun ikinci yarısında birlik içinde hareket ederek başarıya giden yolda engelleri yenmek zorundayız. Bu anlamda yönetim kurulu olarak Hüseyin Çimşir ve futbolcularımızın işlerini kolaylaştırmak için yine gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Taraftarlarımız bize değil teknik heyete ve futbolculara destek olarak moral vermelidir. Gerçek anlamda kulübünün ve takımının yanında olan taraftarlarımız bu sürecin geçilmesinde en büyük destekçi olacaktır. Bundan kesinlkile kuşkumuz yok” diye konuştu. Burak Kapacak: Quaresma'yı örnek alıyorum

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