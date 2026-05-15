Samsunspor sezonu Göztepe maçıyla kapatacak

16:2515/05/2026, Cuma
AA
Samsunspor ligde 7. sırada yer alıyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Samsunspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.


Süper Lig'de 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor.


Samsun ekibi, Göztepe'yi yenerek ligi galibiyetle kapatmayı hedefliyor.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-0 kazanmıştı.


Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.


Celil Yüksel ve Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.





