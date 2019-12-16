Semih Şentürk'ten sürpriz transfer

Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen ve Mayıs 2018'den bu yana boşta olan Semih Şentürk, Beykoz yönetimiyle bir araya gelerek anlaştı.

Yerel Futbol'da yer alan habere gör Beykoz Kulüp Başkanı Zeki Aksu prensip anlaşmasını teyit etti ve "Kendisiyle pazartesi günü son bir görüşme yapacağız. Eğer anlaşma olursa hayırlısıyla kendisi kulübümüzde forma giyecek" dedi.