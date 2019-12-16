3.LİG

Semih Şentürk'ten sürpriz transfer

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Beykoz'da forma giyecek.

Haber Merkezi Diğer
Semih Şentürk, yedek kulübesinden gelerek attığı kritik goller nedeniyle, "Nöbetçi Golcü" lakabını almıştı.

Semih Şentürk, yedek kulübesinden gelerek attığı kritik goller nedeniyle, "Nöbetçi Golcü" lakabını almıştı.

Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen ve Mayıs 2018'den bu yana boşta olan Semih Şentürk, Beykoz yönetimiyle bir araya gelerek anlaştı.

Yerel Futbol'da yer alan habere gör Beykoz Kulüp Başkanı Zeki Aksu prensip anlaşmasını teyit etti ve "Kendisiyle pazartesi günü son bir görüşme yapacağız. Eğer anlaşma olursa hayırlısıyla kendisi kulübümüzde forma giyecek" dedi.

  • Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre 36 yaşındaki oyuncu salı veya çarşamba günü antrenmana çıkacak. Beykoz'da yaşayan Şentürk, kurallar gereği sarı siyahlılara ocak ayındaki ara transfer döneminde katılacak.

Beykoz yönetimiyle bir araya gelen Semih Şentürk, objektiflere poz verdi.
Beykoz yönetimiyle bir araya gelen Semih Şentürk, objektiflere poz verdi.

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