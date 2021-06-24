Spor Sörloth olmazsa Cornelius
TRANSFER

Sörloth olmazsa Cornelius

Santrfor transferinde tamamen Alexander Sörloth’a odaklanan Trabzonspor, 14 Temmuz’da Leipzig’den gelecek habere kilitlendi. Olumlu bir haber sonrası transferi bitirmek isteyen bordo-mavililer, olumsuz bir sonuç olursa Parma’nın Danimarkalı oyuncusu Cornelius için harekete geçecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth olmazsa Cornelius
Leipzig formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol atarken 3 de asist kaydetti.

Transfer çalışmalarına devam eden ve forvet listesinin başında yer alan Alexander Sörloth için Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig’den haber bekliyor. Norveçli golcüyü kiralık olarak tekrar kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili takım, Leipzig takımıyla 14 Temmuz’a kadar kampta olacak Sörloth ile ilgili teknik heyetin vereceği kararı bekliyor.

Alman ekibinde, 4 Temmuz’da başlayıp 10 gün sürecek kamp süreci sonunda Norveçli forvet ile ilgili “gidebilir” raporu verilirse, Trabzonspor yönetimi harekete geçerek Sörloth’a tekrar bordo-mavili formayı giydirmek istiyor.

Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım
OYNAT 00:31
Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım
Trabzonspor taraftarının, takıma gelmesi için kampanya başlatıp fotoğraflarının altını yorum yağmuruna tuttuğu Norveçli golcü Alexander Sörloth, bu mesajlar ile ilgili konuştu. 'Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirmişler' dedi.

Sörloth'un, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bordo-mavili taraftarların Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) yorumları akşam saatlerinde 1 milyonu geçmişti.


B planı Cornelius

Kamp sonunda takımla devam etmesi yönünde bir karar çıkması halinde ise bordo-mavili takım B planını hazır tutuyor.

Parma’da forma giyen Danimarkalı golcü Andreas Cornelius için nabız yoklayan Trabzonspor, rotasını bu oyuncuya çevirecek.

Takımı Danimarka ile birlikte EURO 2020’de mücadele eden 28 yaşındaki forvet için tüm şartlar zorlanacak.

  • İtalyan kulübü Parma’da forma giyen Cornelius, oyun yapısı ile Sörloth ile benzerlik gösteriyor.

Cornelius'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.
Cornelius'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

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