Stancu'dan Galatasaray itirafı: Ayrılık benim seçimimdi

Gençlerbirliği forması giyen Rumen golcü Bogdan Stancu, Galatasaray'daki günleri hakkında konuştu. 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının kendi kararı olduğunu söyledi.
Ajansspor'a konuşan Stancu'nun sorulara verdiği cevaplar şöyle;
Türkiye’de en unutamadığın golün?
- "Sanırım Türkiye liginde attığım ilk gol... Onun bende özel bir yeri var."
Türkiye’de gördüğün en iyi golcü?
- "Drogba gerçekten mükemmeldi, Burak Yılmaz da öyle..."
Uzaktan Galatasaray nasıl gözüküyor?
- "Galatasaray unvan için her sene savaşıyor. Türkiye’deki en büyük kulüp. Sezona çok iyi başlamadılar ama şimdi koşuyorlar ve ligi yeniden kazanma şansları yüksek."
Galatasaray’da daha uzun kalmak ister miydin?
- "Galatasaray’dan ayrılmak benim seçimimdi. Bütün oyuncular orada olmak ister ama ayrılmak benim için doğru bir karar oldu."
Galatasaray’da en unutamadığın an?
- "Muhtemelen Fenerbahçe’ye karşı oynanan ilk derbiydi. Unutulmaz bir atmosferdi."
Galatasaray’da gördüğün en yetenekli futbolcu?
- "Ben Galatasaray’dayken Arda Turan ama Galatasaray’ın tarihinden konuşacak olursak kesinlikle Hagi derim."
Galatasaray’da sana en yakın kişi kimdi?
- Hagi’ydi.
Hamza Hamzaoğlu?
- "Türkiye’de en iyi iş yapanlardan biri."
Fatih Terim?
- "Türkiye’deki en iyi koçlardan biri ve büyük tecrübeye sahip."
Hagi?
- "Çok iyi bir koç ve mükemmel karaktere sahip. Ondan çok şey öğrendim."
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