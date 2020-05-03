SÜPER LİG

Stancu'dan Galatasaray itirafı: Ayrılık benim seçimimdi

Bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Stancu, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili, "Bütün oyuncular orada olmak ister ama ayrılmak benim için doğru bir karar oldu" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Stancu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.

Stancu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 12 gol atma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata / AA

Gençlerbirliği forması giyen Rumen golcü Bogdan Stancu, Galatasaray'daki günleri hakkında konuştu. 32 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının kendi kararı olduğunu söyledi.

Ajansspor'a konuşan Stancu'nun sorulara verdiği cevaplar şöyle;

Türkiye’de en unutamadığın golün?

  • "Sanırım Türkiye liginde attığım ilk gol... Onun bende özel bir yeri var."

Türkiye’de gördüğün en iyi golcü?

  • "Drogba gerçekten mükemmeldi, Burak Yılmaz da öyle..."

Uzaktan Galatasaray nasıl gözüküyor?

  • "Galatasaray unvan için her sene savaşıyor. Türkiye’deki en büyük kulüp. Sezona çok iyi başlamadılar ama şimdi koşuyorlar ve ligi yeniden kazanma şansları yüksek."

Stancu, sarı-kırmızılı formayla sadece 16 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı.
Stancu, sarı-kırmızılı formayla sadece 16 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı.

Galatasaray’da daha uzun kalmak ister miydin?

  • "Galatasaray’dan ayrılmak benim seçimimdi. Bütün oyuncular orada olmak ister ama ayrılmak benim için doğru bir karar oldu."

Galatasaray’da en unutamadığın an?

  • "Muhtemelen Fenerbahçe’ye karşı oynanan ilk derbiydi. Unutulmaz bir atmosferdi."

Galatasaray’da gördüğün en yetenekli futbolcu?

  • "Ben Galatasaray’dayken Arda Turan ama Galatasaray’ın tarihinden konuşacak olursak kesinlikle Hagi derim."

Galatasaray’da sana en yakın kişi kimdi?

  • Hagi’ydi.

Hamza Hamzaoğlu?

  • "Türkiye’de en iyi iş yapanlardan biri."

Fatih Terim?

  • "Türkiye’deki en iyi koçlardan biri ve büyük tecrübeye sahip."

Hagi?

  • "Çok iyi bir koç ve mükemmel karaktere sahip. Ondan çok şey öğrendim."

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