Stefan Kuntz: Farklı anlayışla sahaya çıkacağız

Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.





Galler'le maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuntz, "Seyahatimizden sonra önemli olan iyi bir rejenerasyon yapmamızdı. Rakibimiz forvet oyuncusunu kaybetmesi bu maçın kolay olacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.





Galler'in son maçlardaki performansı ve kadrosuna ilişkin gelen soruya Kuntz, "Biz rakibimizi analiz ettik ve rakiplerimizin özelliklerinin farkındayız. Kendi oyuncularımıza yoğunlaşmanın ve hangi oyuncularla oynayacağımız düşünmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.





"Taktiksel olarak farklı bir anlayışı sahaya yansıtabiliriz"

Arda Güler'in Letonya karşısındaki performansı ve Galler maçının taktiksel anlayışla ilgili Kuntz, "Arda'nın Letonya maçındaki performansı bizi memnun etti. Önümüzdeki rakip farklı olduğu için taktiksel olarak farklı bir anlayışı sahaya yansıtabiliriz. Savunma anlayışımızın ne olacağıyla ilgili çaba sarf ediyoruz. Ayrıca rakibimizi nasıl zorlayacağımız üzerine de çalışıyoruz ve bu istediğimiz şey." değerlendirmesinde bulundu.



