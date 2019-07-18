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Sturridge'e 6 hafta men cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcuya 6 hafta men ve 75 bin sterlin para cezası verdi.

Haber Merkezi AA
Sturridge

Sturridge

Fotoğraf: Andrew Yates

Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.

Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi.

Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek.

2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.

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