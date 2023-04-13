Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

İlk devre oynanan maçı 3-2 Alanyaspor kazanmıştı.
Süper Lig'in 29. haftasında Antalya derbisinde Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maçı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Antalyaspor, ligde 29 puanla 13'üncü sırada bulunuyor. Corendon Alanyaspor ise 32 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.
Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak. Akdeniz derbisinde Antalyaspor, turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 7 galibiyet aldı. Alanyaspor'un ise kırmızı-beyazlılara karşı 1'i deplasmanda 5 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.
Antalyaspor, Süper Lig'deki 13 karşılaşmada rakibinin 17 golüne, 21 kez ağları sarsarak karşılık verdi.
Antalyspor'da Konyaspor maçında cezalı duruma düşen Fredy ve sakat olan Kudriashov ile Mehmedi görev alamayacak.