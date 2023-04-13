Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Antalyaspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14. kez karşılaşacak. Akdeniz derbisinde Antalyaspor, turuncu-yeşillilere karşı 5'i iç sahada 7 galibiyet aldı. Alanyaspor'un ise kırmızı-beyazlılara karşı 1'i deplasmanda 5 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.