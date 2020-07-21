Sadece 2 takım teknik direktörünü değiştirmedi

TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunda mücadele veren 18 takımdan 16'sı teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü'nde ise Serkan Özbalta görevde kalmayı başaran iki isim oldu.

Sadece 2 ekibin aynı teknik adamla bitirdiği sezonda Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 8. sezonunu tamamladı. Keçiörengücü'nü 2018-2019'da TFF 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta da 34 hafta boyunca takımında görev yaptı.

Fatih Karagümrük 5, Adanaspor ise 4 farklı teknik direktörle çalışarak en fazla değişikliğe giden kulüpler olarak dikkati çekti.

TFF 1. Lig'de sezon tamamlandı: Play-off maçları ne zaman oynanacak? TFF 1. Lig'de normal sezon yapılan 2 maçla tamamlandı. Ligde normal sezon yapılan Eskişehirspor-Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor müsabakalarıyla sona erdi.Son haftada ligde kalma yarışındaki Boluspor, düşmesi daha önce kesinleşen Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u sahasında 4-3 yenmesine rağmen küme düşen takım oldu.Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor normal sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor, Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirlemek için play-off oynama hakkı elde etti.TFF 1. Lig 34. hafta toplu sonuçlarıTFF 1. Lig'de 34. hafta oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Ekol Göz Menemenspor-Altınordu: 1-1Giresunspor-Altay: 1-2Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor: 4-1Hatayspor-Bursaspor: 3-1Fatih Karagümrük-Adanaspor: 3-0Akhisarspor-Keçiörengücü: 3-4Adana Demirspor-İstanbulspor: 3-0Eskişehirspor-Boluspor: 0-3Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: 4-3Osmanlıspor 2. Lig'e düştüTFF 1. Lig puan durumuTFF 1. Lig'de tamamlanan sezonda oluşan puan durumu şöyle:Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.TFF 1. Lig Play-off programıSüper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'larda yarı maçları, 22 ve 26 Temmuz'da oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki play-off finali ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Final karşılaşmasının yeri daha sonra ilan edilecek.Saat 21.00'de başlayacak yarı final müsabakalarının programı şöyle:22 Temmuz:Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)Fatih Karagümrük-Akhisarspor (Vefa)26 Temmuz:Adana Demirspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)TFF 1. Lig'de gol kralı yine Marco Paixao oldu

İki takımda birden görev yapanlar

Ligde 10 isim sezon içinde iki takımda birden görev aldı. Bu teknik direktörler ve görev yaptıkları ekipler şöyle:

Cüneyt Dumlupınar (Fatih Karagümrük-Adana Demirspor), Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor-Adanaspor), Mehmet Altıparmak (Akhisarspor-Hatayspor), Sait Karafırtınalar (Altay-Cesar Grup Ümraniyespor), Ramazan Kurşunlu (Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Erkan Sözeri (Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Yalçın Koşukavak (Bursaspor-Altay), Ali Tandoğan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay), Fırat Gül (İstanbulspor-Boluspor), Giray Bulak (Boluspor-Fatih Karagümrük).

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen son takım belli oldu TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükseldi.BB Erzurumspor'un golleri 7 ile 81. dakikalarda Emrah Başsan, 30. dakikada penaltıdan Jugurtha Hamroun ve 88. dakikada Ibrahim Sissoko'nun, Cesar Grup Ümraniyespor'un tek golü ise 56. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın ayağından geldi.Bu galibiyetin ardından ev sahibi BB Erzurumspor 62 puanla rakipleri Adana Demirspor, Akhisarspor, Fatih Karagümrük ve Bursaspor'un üzerinde yer alarak, şampiyon Hatayspor'un ardından Süper Lig biletini alan ikinci takım olurken, konuk ekip Cesar Grup Ümraniyespor ise 44 puanla kendisine 9. sırada yer buldu.Ligde ikinci sırada bulunan Erzurumspor sahasında, hedefi bulunmayan Ümraniyespor'u mağlup etti ve bu sezon Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Görev yapanlar

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda görev yapan teknik adamlar şunlar:

Adana Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker, Cüneyt Dumlupınar.

Ümit Özat, Uğur Tütüneker, Cüneyt Dumlupınar. Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan.

Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan. Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural.

Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural. Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak

Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak Altınordu: Hüseyin Eroğlu.

Hüseyin Eroğlu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri, Mehmet Özdilek

Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri, Mehmet Özdilek Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek.

Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek. Boluspor : Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül

: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, İrfan Buz

Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, İrfan Buz Cesar Grup Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar

Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar Ekol Göz Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci.

Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci. Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer

Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer Fatih Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan, Şenol Can.

Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan, Şenol Can. Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu.

Erkan Sözeri, Hakan Kutlu. Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Toysal, Mehmet Altıparmak

İlhan Palut, Bayram Toysal, Mehmet Altıparmak İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke.

Fırat Gül, Fatih Tekke. Keçiörengücü: Serkan Özbalta.

Serkan Özbalta. Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir, Ali Güneş.

Not: Takımlarda geçici olarak görev yapanlar listede yer almamıştır.