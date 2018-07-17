MİLLİ TAKIM

Tim Cahill milli takımı bıraktı

Avustralyalı 38 yaşındaki futbolcu Tim Cahill, mili takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Cahill, Avustralya Milli Takım formasını 107 kez giydi ve 50 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi IHA
Tim Cahill

Tim Cahill

Fotoğraf: MARCOS BRINDICCI

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden Avustralya’nın tecrübeli futbolcusu Tim Cahill, milli takımı bıraktığını açıkladı.

Avustralya forması ile 107 maça çıkan ve 50 gol atma başarısı gösteren 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

  • "Avustralya Milli Takım kramponlarımı bugün resmi olarak asıyorum. Ülkemi temsil etmenin ne anlama geldiğini hiçbir kelime anlatamaz. Milli Takım sürecimde bana destek olan herkese teşekkür ederim."

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