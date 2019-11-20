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Tottenham'da Jose Mourinho dönemi

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun yerine Jose Mourinho getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, Jose Mourinho'ya emanet edildi.

Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, Jose Mourinho'ya emanet edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirildi. Tottenham Kulübü, Portekizli teknik direktör Mourinho ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Mourinho, "Böylesine harika geçmiş ve tutkulu taraftarlara sahip bir kulüpte göreve geldiğim için heyecanlıyım. Hem takım kadrosu hem de altyapı beni heyecanlandırıyor. Bu oyuncu grubuyla çalışacak olmak beni cezbediyor." ifadelerini kullandı.

  • Daha önce ülkesinde Benfica, Porto, Uniao de Leiria, İngiltere'de Chelsea, Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da Real Madrid'de görev alan Mourinho, birçok kupa kaldırma başarısı gösterdi. Aralık 2018'de Manchester United'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Mourinho, yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Porto ve Inter'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer kez mutlu sona ulaştı.

Mauricio Pochettino dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı. Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Tottenham'da flaş ayrılık: Pochettino görevinden alındı
Tottenham'da flaş ayrılık: Pochettino görevinden alındı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.Avrupa&#39;da kartlar yeniden dağıtılacak. pic.twitter.com/0dVtO0Pxih&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 19, 2019

  • Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

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