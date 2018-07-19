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Tottenham'ın transfer hedefi Cengiz Ünder

Roma forması giyen Milli yıldız Cengiz Ünder’i İngiltere’nin önde gelen ekiplerinden Tottenham kadrosuna katmak istiyor. Genç yıldız için konuşulan rakam ise 35 milyon euro.

Haber Merkezi IHA
Cengiz Ünder.

Cengiz Ünder.

Fotoğraf: Claudio Pasquazi

Geçtiğimiz sezon başında Manchester City’nin de kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için Tottenham yöneticileri, City’li yetkililerden bilgi aldı.

Bu futbolcu için geçtiğimiz sezon başında rapor çıkaran Manchester City, Kuzey Londra temsilcisine bu transfer için yardımcı oluyor. Cengiz Ünder’in bu sezon Roma’da gösterdiği performans sonrasında Tottenham’ın radarına girmesiyle birlikte, Ada ekibi bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.

  • İngiltere’de 9 Ağustos’da bitecek olan transfer dönemi öncesinde Cengiz’e imza attırmayı hedefleyen Tottenham, önümüzdeki günlerde Roma’nın kapısını çalacak. İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için 35 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.

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Cengiz Ünder’in Cagliari'ye attığı muhteşem gol

Cengiz Ünder, 15. dakikada Roma'yı 1-0 öne geçirdi ve bu sezon Serie A'da 7. golünü attı. Bu golle Roma mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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