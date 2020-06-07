Trabzonspor ailesi yemekte buluştu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yemek organizasyonu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde düzenlendi.
Organizasyonda Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörler, takım personeli ve futbolcular ile aileleri hoşça vakit geçirdi.
Takımımızın 18.00’de gerçekleştireceği antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen yemekte buluşan futbolcularımız ve aileleri hoşça vakit geçirdi. pic.twitter.com/o4nNdK5Iz7
Takımımızın 18.00’de gerçekleştireceği antrenman öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen yemekte buluşan futbolcularımız ve aileleri hoşça vakit geçirdi. pic.twitter.com/o4nNdK5Iz7— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 7, 2020
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