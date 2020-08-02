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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton kimdir?

Trabzonspor'da Eddie Newton dönemi başlıyor

Trabzonspor, yeni sezonda teknik direktör olarak A Takım antrentörü Eddie Newton ile yola devam edeceğini açıkladı. Bordo mavili kulüp, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdıktan sonra Newton'u teknik direktörlüğü getirmiş ve çıkılan iki karşılaşmadan da galip gelinmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eddie Newton, Trabzonspor'la Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Eddie Newton, Trabzonspor'la Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda Eddie Newton'un teknik direktör olarak görev alacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

  • Eddie Newton, devre arası transfer döneminde Chelsea'den antrenör ekibine katılmış ve Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olmuştu. İngiliz teknik adam Trabzonspor'un başında çıktığı son 2 maçta 2 galibiyet almıştı. Newton son galibiyetiyle Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Eddie Newton, Trabzonspor ile kupa sevinci yaşamıştı.
Eddie Newton, Trabzonspor ile kupa sevinci yaşamıştı.
İHA

Eddie Newton kimdir?

  • Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalışan Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi. Ayrıca scout konusunda geniş bir ağ ve çevreye sahip olan İngiliz teknik adam, transfer dönemleri için de fikir verebilecek bir isim. Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’a aktarıyor. Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor. Oyuncularla bire bir iletişime girmekten kaçınmayan Newton, Hüseyin Çimşir’le de sık sık fikir alışverişinde bulunuyordu.

Eddie Newton ile ilgili bilinmesi gereken 5 madde.
Eddie Newton ile ilgili bilinmesi gereken 5 madde.

Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov
IHA

Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov

Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra 9. kez kupayı kazanan Trabzonspor'da, futbolculardan soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.

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Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov
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