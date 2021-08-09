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Trabzonspor'un yeni golcüsü formayı sırtına geçirip uçağa bindi

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Parma ile rakamsal uyuşmazlıkların çözülmesinin ardından Trabzon’a doğru yola çıktı. Danimarkalı forvet oyuncusunun transferinin mali detayları da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun yeni transferi Andreas Cornelius kimdir? Trabzonspor Cornelius ne kadar bonservis ödeyecek?
Andreas Cornelius yeni formasıyla ilk pozunu verdi.

Trabzonspor, forvet transferinde uzun süredir gündemde yer alan ancak daha önce mali şartlarda anlaşma sağlanamayan 28 yaşındaki Andres Cornelius’da mutlu sona ulaştı.

Daha önce iki kez askıya alınan ancak tekrardan görüşmelere başlanan Cornelius transferinde bordo mavililer oyuncuyu özel uçakla Türkiye'ye getiriyor.

Cornelius Trabzonspor'da kaç numaralı formayı giyecek ve bonservisi için ne kadar ödenecek?

  • Trabzonspor'da kariyer boyunca ilk defa 14 numaralı forma ile mücadele edecek olan oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Bu bedelin yüzde 10'u da Parma tarafından Atalanta'ya ödenecek.

Cornelius'un bugün sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

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