Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda Çorum FK Bodrum FK’yı eleyerek finale yükseldi

22:4715/05/2026, Cuma
Çorum FK evinde Bodrum FK'yı eleyerek play-off finaline yükseldi.
Trendyol 1. lig play-off 2. turunda Çorum FK evinde Bodrum FK’yı konuk etti. Normal süresi ev sahibi Çorum’un 1-0’lık üstünlüğüyle biten maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 1 gol daha bulan Çorum FK 2-0’lık skorla finale yükselen taraf oldu. Çorum FK finalde Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Çorum FK - Bodrum FK maç özeti haberimizde.

Süper Lig yolunda play-off 2. tur maçına çıkan Çorum FK, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında evinde Bodrum FK’yı uzatmalarda bulduğu golle eledi. 2-0 biten maçın golleri Arda Hilmi Şengül ve Braian Samudio’dan geldi. Çorum FK - Bodrum FK maç özeti haberimizde.

ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇ ÖZETİ

Çorum FK - Bodrum FK maç özetini izlemek için

ÇORUM FK - BODRUM FK MAÇ SONUCU

PLAY-OFF FİNALİ NE ZAMAN, RAKİP KİM?

Çorum FK play-off finalinde Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Nefese kesecek maç 24 Mayıs Cuma günü oynanacak.

#Çorum FK
#Bodrum FK
#Trendyol 1. Lig
#play-off
