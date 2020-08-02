'Türk futbolunun yıldızı olacak' deniyordu: Aynı sezonda iki takımı da şampiyon yaptı
Türk futbolunda çok daha iyi yerlere gelmesi beklenen ancak her gittiği takımda sorun yaşayan Batuhan Karadeniz, kendisi adına muhteşem bir sezonu geride bıraktı. Son olarak TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile Play-Off şampiyonluğu yaşayan golcü oyuncu bunun yanı sıra ilginç bir başarıya daha imza attı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Önceki günlerde 2. lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan Tuzlaspor'da başarının kahramanlarından biri de Batuhan Karadeniz'di.
Tuzlaspor formasıyla 7 gol atan ve takım içi liderliğiyle Play-Off şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biri olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonun ilk yarısında forma giydiği Bandırmaspor adına da kritik goller atmış ve kırmızı beyazlı ekibin sezonu şampiyon bitirmesine katkı sağlamıştı.
Devre arasında Bandırmaspor'dan ayılan ve aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. İki ekipte toplam 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 18 gol atarken, 1 de asist kaydetti.
Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e direkt yükselme başarısı gösterirken Tuzlaspor, Play-Off şampiyonluğu yaşayarak bir üst lige çıkmıştı.
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 'Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri olacak' denilen Batuhan Karadeniz'in kariyer yolu. pic.twitter.com/hWxzL0AnJI
Yorum