'Türk futbolunun yıldızı olacak' deniyordu: Aynı sezonda iki takımı da şampiyon yaptı

Önceki günlerde 2. lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan Tuzlaspor'da başarının kahramanlarından biri de Batuhan Karadeniz'di.

Tuzlaspor formasıyla 7 gol atan ve takım içi liderliğiyle Play-Off şampiyonluğunda en önemli pay sahiplerinden biri olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonun ilk yarısında forma giydiği Bandırmaspor adına da kritik goller atmış ve kırmızı beyazlı ekibin sezonu şampiyon bitirmesine katkı sağlamıştı.

Devre arasında Bandırmaspor'dan ayılan ve aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi. İki ekipte toplam 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 18 gol atarken, 1 de asist kaydetti.

Bandırmaspor, TFF 1. Lig'e direkt yükselme başarısı gösterirken Tuzlaspor, Play-Off şampiyonluğu yaşayarak bir üst lige çıkmıştı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 'Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri olacak' denilen Batuhan Karadeniz'in kariyer yolu. pic.twitter.com/hWxzL0AnJI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 22, 2018

Batuhan Karadeniz: "Ben sadece bir takımın maçını izlerim" Tuzlaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, maç izlemeyi sevmediğini anlatırken sadece 1 takımın karşılaşmalarını izlediğini açıkladı.Skorer'e konuşan 28 yaşındaki oyuncunun sözlerinden öne çıkanlar şunlar;-"Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçları dışında hiçbir maçı izlemem. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olsun, izlemem. Maç izlemeyi sevmiyorum. Real Madrid - Barcelona maçı olsa yine izlemem, sadece Beşiktaş maçlarını izlerim."-"Manchester City olayı gerçekten vardı. Ben Manchester City ile İsviçre'de turnuvalara katıldım, fotoğrafları bile var. O dönem Başkanımız beni Beşiktaş'ta tutmayı tercih etti. O dönem profesyonel sözleşmem de yoktu. Kaçsam kaçabilirdim. İyi ki kaçmamışım.""Bizim işimiz gerçekten kolay değil. Sahanın içinde yüzümüze bakarak küfür ediyorlar. Haftada bir kampa gidiyorum. Nereden baksan senede 2.5 ay kamptayım. Memur değilsiniz, cumartesi-pazarınız yok. Bir kez dünyaya gelsem futbolcu olmak istemezdim.""Günümüzün futbolunda inanılmaz derecede bozuk ortam. Futbolcudan çok kazanan menajer gördüm. Böyle bir şey olur mu ya. Adam koşmuyor bile. Kimse de bu işe dur diyemiyor." "Balotelli'nin yaptığının yüzde 10'unu yapsaydım hakkımda ne yazacaklardı? Dilin kemiği yok. Düşünmeden konuşuyorum. Yapmadığım çok yazıldı. Doğru sözün para etmediği bir yer. Hayal satıyorlar insanlara."Batuhan Karadeniz, futbol kariyeri boyunca 277 maça çıkarken 93 gol attı 24 de asist yapma başarısı gösterdi.Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 'Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri olacak' denilen Batuhan Karadeniz'in kariyer yolu. pic.twitter.com/hWxzL0AnJI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 22 Kasım 2018