Türkiye Kupası'nda Turgutluspor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile 2. Lig takımı Turgutluspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turgutluspor'a turu getiren golleri 8. dakikada Muhammet Beşir ve 69. dakikada Sinan Özkara kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 53. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

Denizlispor'u kupa dışına iten Turgutluspor'un 5. turdaki rakibi, çekilecek kuranın ardından belli olacak.