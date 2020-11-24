ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası'nda Turgutluspor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler

Denizlispor, sahasında konuk ettiği 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor'a 2-1 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu.

Maçın son anları büyük heyecana sahne oldu.

Fotoğraf: IHA

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile 2. Lig takımı Turgutluspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turgutluspor'a turu getiren golleri 8. dakikada Muhammet Beşir ve 69. dakikada Sinan Özkara kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 53. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

  • Denizlispor'u kupa dışına iten Turgutluspor'un 5. turdaki rakibi, çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi
Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi

Ziraat Türkiye Kupası maçında Gençlerbirliği, sahasında Kırşehir Belediyespor’u konuk etti. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 61. dakikada Soner Dikmen’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Başkent takımı bu sonuçla kupada adını bir üst tura yazdırdı. Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor maç özeti16. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solundan penaltı noktasının önüne çıkardığı top, kaleci Deniz Çınar'ı geçerek Furman'a geldi. Müsait durumdaki Furman, boş kale yerine topu sol direğin dibinden auta gönderdi.33 . dakikada İlker Karakaş'ın şutunda savunmadan dönen top ceza sahasının solundaki Furman'ın önünde kaldı. Furman'ın sert şutunda top üst ve sağ yan direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.İlk yarı golsüz sona erdi.Turu getiren golü Soner attı61. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Soner Dikmen'in kaleyi cepheden gören noktadan, yaklaşık 25 metre mesafeden çektiği sert şutta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 1-070. dakikada Rahmetullah Berişbek'in pasında ceza yayının içinde topla buluşan Sami Gökhan Altınparmak'ın ceza sahasına girerek çektiği şutta, meşin yuvarlak sol direğe çarpıp oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında gelişen atakta, Soner Dikmen'in ceza sahası dışından çektiği şutta top yandan auta gitti.Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: İşte Fenerbahçe'nin rakibi

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