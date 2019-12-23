Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın cezası belli oldu

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Profesyonel Disiplin Kurulu, Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Ev sahibi ekibin futbolcuları Gökhan Çıra'ya 5, Kerem Şahin'e 4 ve Bayram Olgun'a 1 maç men cezası verildi.
Kurul ayrıca, Tuzlaspor yöneticisi Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Galatasaray'da da Jimmy Durmaz, aynı maçta yaşanan olaylarla ilgili 3 maç men cezası almıştı.
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