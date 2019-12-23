Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın cezası belli oldu

Profesyonel Disiplin Kurulu, Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Ev sahibi ekibin futbolcuları Gökhan Çıra'ya 5, Kerem Şahin'e 4 ve Bayram Olgun'a 1 maç men cezası verildi.

Kurul ayrıca, Tuzlaspor yöneticisi Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Galatasaray'da da Jimmy Durmaz, aynı maçta yaşanan olaylarla ilgili 3 maç men cezası almıştı.

00:49 dk 18 Aralık 2019 Yeni Şafak Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray'a turu verdikleri maçtan sonra çılgına dönerek Fatih Terim ve Fernando Muslera hakkında olay sözler sarf etti.