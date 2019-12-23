ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın cezası belli oldu

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçından sonra çıkan olaylara karışan Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'ya 5 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç sonu tünelde olaylar çıkmıştı.

Maç sonu tünelde olaylar çıkmıştı.

Fotoğraf: Sezer AFŞAR / DHA

Profesyonel Disiplin Kurulu, Tuzlaspor-Galatasaray maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Ev sahibi ekibin futbolcuları Gökhan Çıra'ya 5, Kerem Şahin'e 4 ve Bayram Olgun'a 1 maç men cezası verildi.

Kurul ayrıca, Tuzlaspor yöneticisi Muhammet Ali Kanıçok'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Galatasaray'da da Jimmy Durmaz, aynı maçta yaşanan olaylarla ilgili 3 maç men cezası almıştı.

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz
Yeni Şafak

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray'a turu verdikleri maçtan sonra çılgına dönerek Fatih Terim ve Fernando Muslera hakkında olay sözler sarf etti.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi
DHA

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi

Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti.


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