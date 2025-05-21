Uluslar Ligi finallerinde oyuncu listeleri artırıldı

UEFA Uluslar Ligi finalleri 4-8 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Organizasyon öncesi UEFA, takımların oyuncu sayısının 23’ten 26’ya çıkarıldığını duyurdu. Bu kararın takımlardan gelen talepler ve 2025 yazındaki artan müsabakalarla ilgili alındığını belirtti.