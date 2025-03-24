Uluslar Ligi'nde ilginç gece: Halil Umut Meler çıktı Mehmet Türkmen girdi

UEFA Uluslar Ligi’nde dün akşam oynanan İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlığı nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.
UEFA Uluslar B Ligi play-off turu İrlanda Cumhuriyeti - Bulgaristan maçını FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetti.
Halil Umut Meler 37. dakikada bir sakatlık yaşadı. Sakatlığı nedeniyle kenara gelen 38 yaşındaki Meler, yapılan tedavi sonrasında maça devam etti.
Fakat Halil Umut Meler, ikinci yarıda sahaya çıkmadı.
Halil Umut Meler yerini 4. hakem olarak görev yapan Mehmet Türkmen'e bıraktı.
Böylece Türkmen sürpriz olarak ilk UEFA maçını yönetmiş oldu