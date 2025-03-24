Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Uluslar Ligi'nde ilginç gece: Halil Umut Meler çıktı Mehmet Türkmen girdi

Uluslar Ligi'nde ilginç gece: Halil Umut Meler çıktı Mehmet Türkmen girdi

Haber Merkezi
10:3424/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Uluslar Ligi’nde dün akşam oynanan İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçını yöneten Halil Umut Meler, sakatlığı nedeniyle mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

UEFA Uluslar B Ligi play-off turu İrlanda Cumhuriyeti - Bulgaristan maçını FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetti.

Halil Umut Meler 37. dakikada bir sakatlık yaşadı. Sakatlığı nedeniyle kenara gelen 38 yaşındaki Meler, yapılan tedavi sonrasında maça devam etti.

Fakat Halil Umut Meler, ikinci yarıda sahaya çıkmadı.

Halil Umut Meler yerini 4. hakem olarak görev yapan Mehmet Türkmen'e bıraktı.

Böylece Türkmen sürpriz olarak ilk UEFA maçını yönetmiş oldu

#Uluslar Ligi
#Halil Umut Meler
#Mehmet Türkmen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025/1 ALES ne zaman?