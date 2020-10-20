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Van Dijk'ın yerine Türk savunmacı

Ağır bir sakatlık geçiren Virgil van Dijk'ın yerine devre arasında takviye yapmayı planlayan Liverpool'da gündeme milli futbolcu Ozan Kabak geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollandalı stoper, Everton kalecisi Pickford'un müdahalesi sonrası ağır bir sakatlık geçirdi.

Hollandalı stoper, Everton kalecisi Pickford'un müdahalesi sonrası ağır bir sakatlık geçirdi.

Fotoğraf: LAURENCE GRIFFITHS / Reuters

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, yıldız savunmacısı Virgil van Dijk’ın sakatlanmasının şokunu yaşıyor. Everton ile 2-2 berabere kalınan derbide sakatlanan Hollandalı stoperin ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreciyle sezonu neredeyse kapatması beklenirken, İngiliz ekibinin de ocak ayı transfer dönemi için Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’a yönelebileceği aktarıldı.

Mirror, Van Dijk’ın sakatlığı sonrası Liverpool’un yerine koyabileceği 5 ismi listelerken, ilk sırada Ozan'a yer verdi. Yaz transfer döneminde de İngiliz ekibinin Ozan ile ilgilendiği fakat resmi teklif yapmadığı da aktarıldı.

Ozan Kabak, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olmuştu.
Ozan Kabak, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'e transfer olmuştu.

Liverpool'dan ses getiren transfer hamlesi: Klopp milli takımımızın geleceğini istiyor
Liverpool'dan ses getiren transfer hamlesi: Klopp milli takımımızın geleceğini istiyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a sonrasında da Schalke 04'e imza atan Ozan Kabak, hayatının transferini yapabilir. Milli oyuncumuzu isteyen takım Premier Lig şampiyonu Liverpool.Alman basınından Bild'in haberine göre 2021 yılında sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 45 milyon euro olacak olan Ozan Kabak'ı İngiliz yetkililerin 35 milyon euro karşılığında kadroya katması bekleniyor.Kontratındaki bu boşluktan yararlanarak genç stopere 10 milyon euro daha az ödeme yapmayı planlayan Liverpool'un uzun süredir milli oyuncuyu izlediği belirtildi.Almanya'da gösterdiği performansla büyük takımların gözdesi haline gelen Ozan Kabak için 'yeni Van Dijk' benzetmeleri yapılıyordu.Hamann'dan büyük övgüBayern Münih ve Liverpool formasıyla adını dünyaya duyuran Dietmar Hamann, milli futbolcumuzla ilgili önceki günlerde ''Schalke'nin van Dijk gibi oyuncusu var. Henüz o seviyede olmasa da arkadaşlarını üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Dusseldorf maçındaki attığı pasa bakmanız yeterli. Schalke'de Ozan dışında piyasası olan ve iyi para edecek başka oyuncu göremiyorum" demişti.

Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı
Diğer

Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı

Stuttgrat'ta forma giyen Ozan Kabak, Nümberg'e attığı golle takımına 1 puanı getirirken Bundesliga'daki gol sayısını da 3'e çıkardı.


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