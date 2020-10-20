Van Dijk'ın yerine Türk savunmacı

Ağır bir sakatlık geçiren Virgil van Dijk'ın yerine devre arasında takviye yapmayı planlayan Liverpool'da gündeme milli futbolcu Ozan Kabak geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool, yıldız savunmacısı Virgil van Dijk’ın sakatlanmasının şokunu yaşıyor. Everton ile 2-2 berabere kalınan derbide sakatlanan Hollandalı stoperin ameliyat ve sonrasındaki rehabilitasyon süreciyle sezonu neredeyse kapatması beklenirken, İngiliz ekibinin de ocak ayı transfer dönemi için Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak’a yönelebileceği aktarıldı.
Mirror, Van Dijk’ın sakatlığı sonrası Liverpool’un yerine koyabileceği 5 ismi listelerken, ilk sırada Ozan'a yer verdi. Yaz transfer döneminde de İngiliz ekibinin Ozan ile ilgilendiği fakat resmi teklif yapmadığı da aktarıldı.
Yorum