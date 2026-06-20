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Vincenzo Montella'dan Paraguay maçı öncesi flaş sözler: 'Futbol artık bunu gerektiriyor'

Vincenzo Montella'dan Paraguay maçı öncesi flaş sözler: 'Futbol artık bunu gerektiriyor'

05:4120/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Montella'dan flaş açıklamalar
Montella'dan flaş açıklamalar

2026 FIFA Dünya Kupası’nda tüm ülkeyi uykusuz bırakacak dev randevu için geri sayım bitti. D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya karşısında aldığı şanssız yenilginin ardından günlerdir eleştirilen A Milli Futbol Takımımızda, teknik direktör Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, takımın oldukça motive olduğunu vurgularken, modern futbolda savunma arkasına yapılacak koşuların önemine dikkat çekti.

'TÜM MAÇLAR ZORDUR'

Uzun ve yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından maç gününün geldiğini belirten Montella, oyuncularının karşılaşmaya yüksek konsantrasyonla hazırlandığını ifade etti.


İtalyan teknik adam, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuşma yaptık. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takımı çok odaklanmış ve birlik içinde görüyorum. Dünya Kupası'nda tüm maçlar zordur, bunu biliyoruz. Maçlar dengede geçiyor ve ben de böyle bir maç bekliyorum." dedi.


Oyun anlayışlarına da değinen Montella, topa sahip olmanın kendileri için önemli olduğunu ancak rakip savunmalar karşısında daha fazla hareketlilik göstermeleri gerektiğini söyledi.


Deneyimli çalıştırıcı, "Biz topa sahip olduğunda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Ancak rakip savunmanın arkasında daha fazla derinlemesine koşu yapmamız gerekiyor. Çünkü kapanan rakiplere karşı modern futbol artık bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defansın arkasındaki boşluklara koşular yapmak gerekir." ifadelerini kullandı.


Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlılar, Paraguay karşısında galibiyet alarak son 32 turu umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Montella ve öğrencileri için büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, D Grubu'ndaki sıralamayı doğrudan etkileyecek.

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