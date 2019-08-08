Watford'dan rekor transfer

Watford, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kanat oyuncusu Ismaila Sarr'ı kulüp transfer rekoru kırarak kadrosuna kattı.
Watford Kulübü, 21 yaşındaki Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüp tarafından transferin maliyetine ilişkin bilgi paylaşılmadı. İngiltere basını ise Sarr'ın 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle Watford'a imza attığını öne sürdü.
- Rennes'de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Sarr, çıktığı 50 maçta 13 gol kaydetti.
A roar from our very own Senegalese Lion 🇸🇳🦁@FootballSenegal pic.twitter.com/zW4w49yGvm
A roar from our very own Senegalese Lion 🇸🇳🦁@FootballSenegal pic.twitter.com/zW4w49yGvm— Watford Football Club (@WatfordFC) 8 Ağustos 2019
Yorum