Spor William Carvalhoda sona doğru
TRANSFER

William Carvalho'da sona doğru

Portekiz basını, Real Betis’te forma giyen Portekizli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe’nin teklifini kabul ettiğini yazdı. Haberlerde, İspanyol ekibinin anlaşma yenileme teklifini kabul etmeyen ve 1 yıl sözleşmesi kalan William Carvalho’dan bonservis elde edebilmek için satışa izin verebileceği kaydedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
William Carvalhoda sona doğru
William Carvalho'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Fenerbahçe, Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho’yu transfer etmek için temaslarını sıklaştırdı. İspanya ekibi Real Betis’te forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertli kulübün teklifini kabul ettiği belirtildi. Portekiz basınında yer alan haberlerde Real Betis’in anlaşma yenileme teklifini kabul etmeyen ve 1 yıl sözleşmesi kalan Carvalho’dan bonservis elde edebilmek için satışa izin verilebileceği kaydedildi.

Portekiz Milli Takımı’na çağrılan 30 yaşındaki oyuncunun kaderinin Uluslar Ligi maçların bitmesinden (12 Haziran) sonra kesinleşeceği bildirildi.

Real Betis’te bu sezon 33’ü ligde toplam 49 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.

Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Carvalho, Fenerbahçe ile ilgili soruya “Şu anda sadece milli takıma ve takımın bu maçlarda ne yapması gerektiğine odaklandım” cevabını verdi.

Siebatcheu önerildi

Forvete transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’ye, İsviçre’nin Young Boys takımından Jordan Siebatcheu önerildi. ABD’li golcü, bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta, 27 gol ve 5 asistle oynadı. ABD Milli Takımı forması da giyen ve kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Siebatcheu için Young Boys’un 7 milyon Euro bonservis istediği belirtildi. Fenerbahçe’nin gündemindeki diğer isim ise bonservisi Estoril’de olan Joao Carlos.

1.90 boyundaki Jordan Siebatcheu, sağ ayağını kullanıyor.
1.90 boyundaki Jordan Siebatcheu, sağ ayağını kullanıyor.

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