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Yeni 'Sadio Mane' Fenerbahçe'de: Sarı-lacivertlilerden uzun süreli anlaşma

Yeni 'Sadio Mane' Fenerbahçe'de: Sarı-lacivertlilerden uzun süreli anlaşma

16:2622/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, "yeni Sadio Mane" olarak gösterilen Senegalli oyuncunun transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, genç yıldızla uzun vadeli anlaşma için el sıkıştı.

Fenerbahçe yeni sezon planlaması doğrultusunda bir ismi daha kadrosuna katıyor. Sarı-lacivertliler son olarak Generation Foot forması giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı Amara Diouf İstanbul'a getirerek imzayı attırdı.

Gazeteci Levent Ümit Erol'un aktardığı bilgiye göre, "Amara Diouf şu an sarı-lacivertlilerin kulüp binasında ve 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Amara Diouf resmen Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

Amara Diouf
SAKATLIĞINI ATLATTI

Geçtiğimiz yıl ciddi bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Diouf, rehabilitasyon sürecini geride bırakarak yeniden çalışmalarına başladı. Fenerbahçe sağlık ekibinin yakından takip ettiği genç yıldızın, yeni sezonda takıma katkı vermesi hedefleniyor.

YENİ SADİO MANE

Senegal futbolunun en büyük yetenekleri arasında gösterilen Amara Diouf, 2023 U17 Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Turnuvayı şampiyon tamamlayan Senegal'de 5 gol kaydeden genç futbolcu, gösterdiği performans sayesinde organizasyonun en değerli oyuncusu seçilmişti. Genç yıldız, Senegal futbolunun simge isimlerinden Sadio Mane'nin izinden gidebilecek en güçlü adaylardan biri olarak görüyor.



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