Fenerbahçe için yola çıktı: Resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor

FC Dordrecht Sportif Direktörü Sjoerd Ars, birkaç gün önce Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.





Ars, "Hareketlilik var ancak Fenerbahçe henüz resmi bir adım atmadı. Dirk, görüşme izni talebini bize iletti. Eğer hem Dordrecht hem de Dirk için doğru şartlar oluşursa bu transfere engel olmayız. Ancak bunun karşılığında ciddi bir mali tazminat talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.