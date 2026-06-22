Fenerbahçe için yola çıktı: Resmi imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan kulüp efsanesi, teknik direktörlük görevinden ayrılarak İstanbul'un yolunu tuttu. 45 yaşındaki isim, İsmail Kartal'ın ekibine katılacak.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından yardımcı antrenör konusunda da önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı kulübün eski yıldızı Dirk Kuyt, teknik direktörlük görevini yürüttüğü Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'e veda etti.
45 yaşındaki Hollandalı teknik adamın, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştıktan sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a hareket ettiği belirtildi.
FC Dordrecht Sportif Direktörü Sjoerd Ars, birkaç gün önce Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Ars, "Hareketlilik var ancak Fenerbahçe henüz resmi bir adım atmadı. Dirk, görüşme izni talebini bize iletti. Eğer hem Dordrecht hem de Dirk için doğru şartlar oluşursa bu transfere engel olmayız. Ancak bunun karşılığında ciddi bir mali tazminat talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt, sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenecek.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Hollandalı isim, bu kez teknik heyette görev alarak sarı-lacivertli kulübe farklı bir rolde hizmet verecek.