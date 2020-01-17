BUNDESLİGA

Yunus Mallı Union Berlin'e transfer oldu

Wolfsburg Kulübü, milli futbolcu Yunus Mallı'nın sezon sonuna kadar Union Berlin'e kiralandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg'da sadece 2 maçta forma giyebildi.

Yunus Mallı, bu sezon Wolfsburg'da sadece 2 maçta forma giyebildi.

Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, bir başka Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık olarak sezon sonuna kadar Union Berlin'de forma giyeceği belirtildi.

Yunus Mallı, 2016-2017 sezonu devre arasında Mainz'den Wolfburg'a 12,5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Alman ekibinin formasıyla 81 maça çıkan milli futbolcu, 8 gol atarken 8 de asist yaptı.

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