Yunus Mallı Union Berlin'e transfer oldu

Wolfsburg'da fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, bir başka Bundesliga ekibi Union Berlin'e transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık olarak sezon sonuna kadar Union Berlin'de forma giyeceği belirtildi.

Yunus Mallı, 2016-2017 sezonu devre arasında Mainz'den Wolfburg'a 12,5 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Alman ekibinin formasıyla 81 maça çıkan milli futbolcu, 8 gol atarken 8 de asist yaptı.

