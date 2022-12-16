Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 15. hafta maç tarihleri belli oldu

2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig maçları araya girmişti. Bu ara esnasında takımlar hazırlık maçlarına devam etmişti. Bu süreyi kamplarla değerlendiren Süper Lig takımları için Dünya Kupası'nın ardından mücadele devam edecek. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? 15. hafta Süper Lig maçları...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dünya Kupasına verilen aranın ardından Süper Lig 15. hafta mücadeleleriyle tekrar başlamaya hazırlanıyor. TFF’nin açıkladığı takvime göre Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçı 23 Aralık Cuma günü Antalyaspor ve Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

15. HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI

23 Aralık 2022 Cuma

20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık 2022 Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık 2022 Pazar

13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük

16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor

SÜPER LİG OYUNCULARININ DÜNYA KUPASI GELİRLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'den 5 futbolcuyla Katar'a en fazla oyuncu gönderen Galatasaray, bu isimlerin turnuvaya erken veda etmesi nedeniyle 512 bin dolar gelir elde etti.

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Sarı-kırmızılı futbolculardan Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Haris Seferovic (İsviçre), Dries Mertens (Belçika) ve Victor Nelsson (Danimarka), kupa heyecanı yaşadı.

Galatasaray, eski futbolcu ABD'li Deandre Yedlin'den de bonus aldı.

Süper Lig takımlarından en çok gelir elde eden üçüncü takım Hatayspor oldu.

Samuel Adekugbe'yi Kanada Milli Takımı'na gönderen Hatayspor, eski kalecisi Munir Muhammedi'nin Fas kadrosunda yer almasıyla 430 bin dolarlık gelirin sahibi oldu.

Kupaya Michy Batshuayi (Belçika) ve Enner Valencia'yi (Ekvador) gönderen Fenerbahçe'nin kasasına ise 297 bin dolar girdi.

Sarı-lacivertliler, Napoli'de forma giyen eski futbolcusu Güney Koreli Kim Min Jae'den de bonus elde etti.