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Teknoloji Apple yıllardır şikayetçiydi Sonunda işlemci firmasını değiştirdi
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Apple yıllardır şikayetçiydi: Sonunda işlemci firmasını değiştirdi

Apple Apple Silicon ile Intel işlemcilere veda ediyor. Bu kararın arka planını ise Intel'in eski bir çalışanı ifşa etti. Intel'deki işinden ayrılan François Piednoel, Apple'In Intel kararının arkasında Skylake mimarisi ve bu tasarımla gelen sorunlar olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Apple vs Intel
Apple vs Intel

Apple, Intel ile çalışmayı bırakıp kendi işlemcisini üretmeye başladı. Bu sisteme Apple Silicon adını veren şirketin bu kararı konuyla ilgili birçok kişiyi de şaşırttı. Yeni nesil Mac ve MacBook cihazlarda Apple Silicon işlemciler kullanacağını açıklayan Apple, bir anlamda da Intel ile çalışmaya devam etmeyeceğini duyurmuş oldu.

  • Çıkan dedikoduları sonlandırmak için Intel açıklama yaparak Apple ile ortaklığımızı sürdüreceğini duyurmuştu. Ancak PCGamer'a konuşan eski bir Intel mühendisinin açıklamasına göre Intel'in yaptığı politik doğruculuktan ibaret.

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Apple, Intel'in işlemcilerinden memnun değildi

Intel'de mühendis olarak çalışmış François Piednoel'e göre Apple Intel'den bir hayli şikayetçiydi. Mühendise göre her şey 2015'te Intel'in Skylake mimarisine sahip işlemciler tanıtmasıyla başladı. Skylake mimarisi ile türlü sorunlar yaşayan Apple, Intel'e defalarca kez şikayette bulundu. Intel ise bu süreçte oldukça ağır davrandı.

Yeni işlemci problemleri ile beraber geldi

François Piednoel'in iddialarına göre Intel sorunları çözemedi.

  • Hiçbir iyileşme yaşanmadığını ve hatta durumun daha da kötüye gittiğini belirten Piednoel, sürecin Apple'ın sonunda kendi işlemcilerini tanıtmasıyla birlikte tamamlandığını ifade ediyor.

Piednoel Apple'ın yeni kararını ise şöyle özetliyor; ''Apple Silicon, Apple için bir dönüm noktası.'' Bizce de Piednoel'in dedikleri her şeyi özetler nitelikte. Apple bu noktada ya çok başarılı olacak ya da diğer üreticilere tekrar geri dönecek.

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