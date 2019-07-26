Teknoloji Apple Intelin akıllı telefon modemleri üreten birimini satın aldı
İNTERNET

Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın aldı

Apple Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini satın aldı

ABD'li teknoloji şirketi Apple, mikro çip üreticisi Intel'in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın aldı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Şirketten yapılan açıklamada, Intel'in akıllı telefon modemleri üreten biriminin çoğunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın ardından Intel'in söz konusu birimine ait altyapı ve donanımın yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının Apple'a devredileceği ifade edildi.

2 bin 200 Intel çalışanı Apple'a geçecek

2019 yılının son çeyreğinde sonuçlandırılması öngörülen birleşmenin ardından Intel'in akıllı telefon modem birimindeki 2 bin 200 çalışanı Apple'a katılacağı kaydedildi.

Apple'ın anlaşmayla birlikte kablosuz internet erişiminde kullanılan ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilen hücre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve işleyişine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacağı belirtildi.

  • Anlaşmanın ardından Intel'in akıllı telefonlar dışında, kişisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sürücüsüz araçlar gibi cihaz ve ortamlar için bağımsız olarak modem üretmeyi sürdüreceği kaydedildi.
Anlaşmaları askıya aldı

Anlaşmaları askıya aldı

​İsrail'in işgal girişimlerine Filistin'den sert tepki.
4.5 yıl sonra ilk indirim

4.5 yıl sonra ilk indirim

​Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık indirime gitti.
MİT ve TSKdanmikro cerrahi operasyon!

MİT ve TSK'dan
'mikro cerrahi' operasyon!

'Arabada neden patlayıcı izi yok?' sorusu yanıtını buldu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.
Sözünü tutmadı

Sözünü tutmadı

AB verdiği sözü tutmadı, Türkiye askıya aldı.
Gecikmeye <br>tahammülümüz yok

Gecikmeye
tahammülümüz yok

​Bakan Akar'dan kritik görüşme sonrası açıklama.

Vatandaşın<br>gözü kredilerde

Vatandaşın
gözü kredilerde

​4,5 yıl sonra gelen indirim yüzleri güldürecek.

Tek seferde kalmamalı

Tek seferde kalmamalı

​İş adamları faiz indirimini değerlendirdi.

Düşüşe geçti

Düşüşe geçti

Faiz kararı sonrası piyasalar hareketlendi.
Talimatı verdi<br>vizeler kaldırılıyor

Talimatı verdi
vizeler kaldırılıyor

​Rusya görevlendirme şartı istemeyecek.
Böylesi ilk <br>kez görülüyor

Böylesi ilk
kez görülüyor

​Tarihin en büyük dolar operasyonunda ele geçirildi.
Şehit diplomatın<br>kanı yerde kalmadı

Şehit diplomatın
kanı yerde kalmadı

​TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.