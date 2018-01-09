Apple'dan kablosuz şarj hamlesi

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne, Apple tarafından iki patent için başvuru yapıldığı açıklandı. Patently Apple’ın yaptığı açıklamada bu başvuruların farklı şarj yöntemleriyle ilgili olduğu söyleniyor. Bu şarj yöntemlerinden ilki, cihazlar arasında şarj önceliği ataması yapabiliyorken diğeri ise farklı ev eşyalarının içerisine saklanabilecek kablosuz şarj teknolojisiyle alakalı olarak belirtiliyor.

Apple’ın son çıkardığı modeller olan iPhone 8/8 Plus ve iPhone X modelleri kablosuz şarj teknolojisini destekliyor. Şirket bu cihazlarla beraber kendi kablosuz şarj teknolojisi ve pedi Airpower’ı tanıtmıştı.

TEKNOLOJİ iPhone 8 kablosuz şarj özelliği ortaya çıktı

Uzun zamandır kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan şirket yeni cihazlarına Qi teknolojisini getirdi ve PowerPorxi şirketini satın aldı. Apple ile çalıştığı düşünülen Energous isimli şirket yakın zamanda 1 metrelik mesafeden kablosuz şarj edebilen bir teknoloji geliştirdiğini açıklamıştı. Ancak Apple’ın bu teknolojiyi ne zaman kullanacağı bilinmiyor.

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