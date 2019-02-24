Apple'ın katlanabilir iPhone konsepti

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar Samsung’un Galaxy Fold modelini tanıtmasıyla yeni bir trend haline gelmeye başladı. Hatta Apple geçtiğimiz günlerde katlanabilir iPhone modeli için bir patent başvurusunda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıkan Apple’ın merakla beklenen yeni cihazı için konsept tasarımlar paylaşıldı.

Daha önceden de yapmış olduğu patent başvurularıyla gündeme gelen Apple, bildiğiniz üzere bir süredir katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy Fold‘un da piyasaya sürülmesiyle çalışmalarını hızlandıran Apple, katlanabilir telefonunu en kısa sürede piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Katlanabilir iPhone konsepti.

Ancak, şirkete yakın kaynaklardan aktarılan bilgiler doğrultusunda söz konusu katlanabilen iPhone modelinin 2020 yılına kadar piyasaya sunulmayacağı da özellikle belirtiliyor.

Apple’ın katlanabilir telefon konseptine ait görseller paylaşıldı. Hemen aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere, Apple’ın katlanabilir telefonunun tasarımının Galaxy Fold ile büyük benzerlik gösteriyor.