Teknoloji Appleın katlanabilir iPhone konsepti
MOBİL

Apple'ın katlanabilir iPhone konsepti

Samsung’un Galaxy Fold modeliyle birlikte akıllı telefon pazarı için yeni bir dönem başladı. Sektörün öncü firmaları Apple ve Huawei’nin de yeni katlanabilir ekranlı cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bir tasarımcının Apple için dizayn ettiği katlanabilir ekran konsepti şimdiden kullanıcıları heyecanlandırdı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Katlanabilir iPhone konsepti Samsung'un Galaxy Fold modeline benzerliğiyle dikkat çekti.
Katlanabilir iPhone konsepti Samsung'un Galaxy Fold modeline benzerliğiyle dikkat çekti.

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar Samsung’un Galaxy Fold modelini tanıtmasıyla yeni bir trend haline gelmeye başladı. Hatta Apple geçtiğimiz günlerde katlanabilir iPhone modeli için bir patent başvurusunda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıkan Apple’ın merakla beklenen yeni cihazı için konsept tasarımlar paylaşıldı.

Daha önceden de yapmış olduğu patent başvurularıyla gündeme gelen Apple, bildiğiniz üzere bir süredir katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor. Galaxy Fold‘un da piyasaya sürülmesiyle çalışmalarını hızlandıran Apple, katlanabilir telefonunu en kısa sürede piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Katlanabilir iPhone konsepti.

Ancak, şirkete yakın kaynaklardan aktarılan bilgiler doğrultusunda söz konusu katlanabilen iPhone modelinin 2020 yılına kadar piyasaya sunulmayacağı da özellikle belirtiliyor.

Apple’ın katlanabilir telefon konseptine ait görseller paylaşıldı. Hemen aşağıdaki görselden de görebileceğiniz üzere, Apple’ın katlanabilir telefonunun tasarımının Galaxy Fold ile büyük benzerlik gösteriyor.

Samsung’un katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı
TEKNOLOJİ
Samsung’un katlabilir telefonu Galaxy Fold resmen tanıtıldı


/**/
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Tarihi surlara millet bahçesi

Tarihi surlara millet bahçesi

Fatih'i çevreleyen tarihi surlar temizlenerek halka açılacak.
İlk tur başladı

İlk tur başladı

​Meclis 29. başkanını seçiyor.
Başvurular için son günler

Başvurular için son günler

Yarışma birincilerini para ödülleri bekliyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

​Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu.
Şeyh Selheb gözaltında

Şeyh Selheb gözaltında

İsrail, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nı gözaltına aldı.
Karşınızda Adana boru kebabı

Karşınızda Adana boru kebabı

Günübirlik Adana'ya gitmeye değer.
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

​PKK'nın bombalı eylem için gönderdiği fedaileri yakalandı.
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünyanın eninsani operasyonu

Dünyanın eninsani operasyonu

Devlet geleneği böyle oluşturulur.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
Ringde kazandımasada kaybetti

Ringde kazandımasada kaybetti

Avni Yıldırım'ın maçında hakem rezaleti yaşandı.
Tehlikenin sesi: BTS

Tehlikenin sesi: BTS

Müzik grupları gençlerin ahlakını tehdit ediyor.

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Yadigar tatlar

Yadigar tatlar

Reçeller, pelteler, dolmalar... Bu lezzetler atalarımızdan yadigar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.