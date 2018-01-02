Batarya indirimini erkene aldı

Apple tarafından ocak ayının sonunda başlayacağı söylenen indirimli servis batarya değişim indirimleri, söylenen tarihten erken açıklandı.

Garantisiz cihazlar için geçerli olan indirimli pil değişimi programından faydalanmak isteyenlerin bilmeleri gereken birkaç önemli konu söz konusu. Bunlardan ilki, programa yalnızca iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE kullanıcıları katılabiliyor.

Haber 7'nin haberine göre Apple, yedek pilleri mağazalarında bulundurmuyor. Bu nedenle pilin ne zaman değiştirilebileceğini öğrenmek ve randevu almak için Apple Destek ile görüşülmesi gerekiyor.

Daha önce garantisi biten iPhone’ların pilleri 190 TL ile 319 TL arasında bir fiyatla değiştirilebiliyordu. iPhone'ların eskiyen pilleri nedeniyle yavaşlatıldığının ortaya çıkmasıyla, Apple pillerin fiyatını 129 TL’ye indirdi.

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Apple yukarıdaki cihazlardan birine sahip olsa da, gelen tüm kullanıcıların indirimden yararlanmasına izin vermeyecek. İndirimden yararlanılabilmesi için önce Apple’ın telefondaki pilin kötü durumda olduğunu onaylaması gerekiyor.

ABD’de indirim programına katılan kimi kullanıcılar, Apple’ın söylediği tarihte ve saatte mağazalara gittikleri halde pil kalmadığını ve elleri boş döndüklerini belirtiyor. Şayet değişim için çağırıldığınızda piliniz hazır olmazsa şaşırmayın.