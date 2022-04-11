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Teknoloji Elinizle ödeme yapmanızı sağlayan mikroçip implantları
BİLİM

Elinizle ödeme yapmanızı sağlayan mikroçip implantları

1998 yılında ilk kez bir çip insan üzerinde kullanıldı. Şimdi de İngiliz-Polonya firması Walletmor, ele yerleştirebilir çip sayesinde temassız ödemenin kabul edildiği her yerde hizmet sağlayacak. 2019 yılında elinin altına bir çip takan Patrick Paumen ile birlikte çip kullanımı insanlarda yaygınlaşacak gibi görünüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elinizle ödeme yapmanızı sağlayan mikroçip implantları
​Elinizle ödeme yapmanızı sağlayan mikroçip implantları

Bir mikroçip ilk olarak 1998'de bir insana implante edildi ancak teknolojinin ticari olarak mevcut olması yalnızca son on yılda oldu. 2011 yılından itibaren implant deneyleri yapan Patrick Paumen bir dükkanda veya restoranda bir şey için ödeme yaptığında banka kartı veya cep telefonu kullanmasına gerek olmadığı zaman bunun yerine sol elini temassız kart okuyucunun yanına yerleştiriyor. Derisinin altındaki küçük bir LED ışığı hemen parlıyor ve ödeme gerçekleşiyor. Elini kullanarak ödeme yapabiliyor çünkü 2019'da derisinin altına enjekte edilmiş, pirinç tanesinden biraz daha büyük, temassız bir ödeme mikroçipi var.

Kurucu ve CEO Wojtek Paprota, "İmplant, New York'ta bir kahve, Paris'te bir saç kesimi veya yerel bakkalınız için ödeme yapmak için kullanılabilir" diyor. Temassız ödemenin kabul edildiği her yerde kullanılabiliyor. Bir gramdan daha hafif olan çip, küçük bir mikroçip ve plastik benzeri doğal kaynaklı bir malzeme olan biyopolimer içine yerleştirilmiş bir antenden oluşuyor.

Deri altına yerleştirilen çip ile her şeyi yönetiyorlar
TEKNOLOJİ
Deri altına yerleştirilen çip ile her şeyi yönetiyorlar

Paprota, tamamen güvenli olduğunu, yasal onaya sahip olduğunu, implante edildikten hemen sonra çalıştığını ekliyor. Ayrıca süresiz olarak çalışır ve pil veya başka bir güç kaynağı gerektirmez. Firma şu anda 500'den fazla çip sattığını söylüyor.

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TEKNOLOJİ
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Birçoğumuz için böyle bir çipin vücudumuza implante edilmesi fikri ürkütücü ancak 2021'de İngiltere ve Avrupa Birliği'nde 4.000'den fazla kişiyle yapılan bir anket, %51'inin bunu dikkate alacağını ortaya koydu.

Theodora Lau
Theodora Lau

Finansal teknoloji ve fintech uzmanı Theodora Lau, yerleştirilen ödeme çiplerinin sadece "nesnelerin internetinin bir uzantısı" olduğunu söylüyor. Bununla, veri alışverişi ve bağlantı kurmanın yeni bir yolunu kastediyor.

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