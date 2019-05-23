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Teknoloji Huaweiden Googlea ortak çözüm çağrısı
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Huawei'den Google'a ortak çözüm çağrısı

Huawei Avrupa temsilcisi, ABD yaptırımlarına karşı Google ile çözüm arayışında olduklarını söyledi. Google’ın Android platformu kararının her iki firmayı da olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Huawei genel merkez binası.
Huawei genel merkez binası.

ABD hükümetinin kara listeye aldığı Huawei tarafından hergün yeni bir gelişme yaşanıyor. Çinli teknoloji devinin Avrupa temsilcisi Abraham Liu, ABD’nin kendilerini kara listeye alması ve bunun sonucunda Google ile ortaklıklarının askıya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Liu, ABD’nin Huawei’ye karşı yaptırımlarını ‘zorbalık’ olarak nitelendirdi.

Liu, konuşmasının devamında 90 günlük süre dolduğu zaman Huawei ile birlikte Google’ın da zarar göreceğini dile getirdi. Google’ın söz konusu yasakla ilgili bir sorumluluğunun bulunmadığına inandığını ve şirketin Huawei ile çalışmaya devam etmek istediğini düşündükleri için bu krize ortak çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Google, konuyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçınsa da Abraham Liu, Huawei’nin ABD hükümeti tarafından yapılan bir zorbalığın kurbanı olduğunu, saldırının yalnızca Huawei’ye karşı değil, aynı zamanda liberal, kurallara dayalı düzene karşı da olduğunu belirtti. Liu, sonuçların her iki şirket için de olumsuz olacağının altını çizdi.

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