Teknoloji MEBin e-Devlet hizmetlerine rekor ilgi
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E-devlet rekora koşuyor! 35 milyon 863 bin kez kullanıldığı açıkladı

MEB'in e-Devlet hizmetlerine rekor ilgi

MEB bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.

AA
MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor.
MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-Devlet üzerinden sunduğu yeni bilişim hizmetlerinden bu yıl 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.

MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde kayıtlı yaklaşık 18 milyon öğrenci eğitim görüyor.

E-DEVLET HİZMETLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR!

MEB, öğrenci, veli ve öğretmenlere her türlü hizmete yönelik iş ve işlemleri elektronik ortamda yapıyor. Bu kapsamda, e-Okul, MEBBİS, Doküman Yönetim Sistemi (DYS), e-Yaygın, Açık Öğretim Kurumları, e-Personel gibi farklı sistemleri kullanan Bakanlık, bu hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için yeni iyileştirmeler yapıyor.

Bakanlık, bu kapsamda elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin e-Devlet ile entegrasyonu için 2018'de 11 yeni hizmeti daha e-Devlet üzerinden vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018'de "Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama, Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama, Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama, e-Dilekçe Sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama, İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Sorgulama, Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama, Ücretli Öğretmenlik Başvurusu, Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlikler İzin Projesi ve Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama" olmak üzere 11 hizmetini daha e-Devlet üzerinden sunmaya başladı.

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E-devlet

Böylece MEB'in e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet sayısı 33'e çıktı. MEB'in, e-Devlet üzerinden sunduğu yeni hizmetlerden sadece 2018'de 35 milyon 863 bin kez yararlanıldı.

E-DEVLET KULLANIM ORANLARI İLE REKORA KOŞUYOR

MEB bilişim sistemleri, 1 milyonun üzerinde personel, özel kurumlar dahil olmak üzere 74 bin kurum, 18 milyon öğrenci ve veli tarafından kullanılıyor.

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