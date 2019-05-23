Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Teknoloji Panasonic de Huawei ile yollarını ayırdı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ÜRÜN HABERLERİ

Panasonic de Huawei ile yollarını ayırdı

ABD'nin kara listeye aldığı Huawei ile parça üretimi konusunda çalışan Panasonic, firmaya karşı tavır alarak satışını durdurduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Panasonic firması da Huawei'ye karşı Trump'ın kararını destekliyor.
Panasonic firması da Huawei'ye karşı Trump'ın kararını destekliyor.

Panasonic, ABD'nin Huawei ile ticarete sınırlamalar getirme kararı sonrasında, belirli parçaların Huawei Technologies'e sevkiyatını durdurdu.

Şirket yaptığı açıklamada, ABD'nin uygulamaya koyduğu yasak çerçevesinde Huawei ve 68 bağlı ortaklığı ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu.

Panasonic açıklamasında, Huawei'ye sevkiyatı durdurulan parçaların yüzde 25 veya daha fazla ABD orjinli teknoloji veya metaryel kullanılan parçalar olduğunu belirtti.

Bilindiği üzere geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD'de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı. Google da Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine olan erişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Prototip yıl sonu hazır

Prototip yıl sonu hazır

​Türkiye'nin otomobili 2022'de yollarda olacak.
Güneyde tersanestratejik zorunluluk

Güneyde tersane
stratejik zorunluluk

​Tersane karşıtı eylem yapanlara Alman Vakfı'ndan para yağmış.
Kışladaçifte bayram

Kışlada
çifte bayram

​AK Parti Grup Başkanvekili Muş, teklifin ayrıntılarını anlattı.
Uykumu kaçırıyor

Uykumu kaçırıyor

​Çiftlik Bank vurguncularının yazışmaları ortaya çıktı.
Yassıada'nın son hali

Yassıada'nın son hali

​4 yıldır süren çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Yeni askerlik<br>sistemi Meclis'te

Yeni askerlik
sistemi Meclis'te

​Askerlik sistemiyle ilgili önemli değişiklikler var.
Belediye başkanından <br>tehdit ve baskı

Belediye başkanından
tehdit ve baskı

Toplu taşıma yapan firma sahiplerini tehdit etti.

​Büyük indirimi kaçırmayın
150 yıllık hayal proje

150 yıllık hayal proje

​Yüzde 80'i tamamlandı, 2020'de hizmete alınacak.

Avrupa<br>kaderini oyluyor

Avrupa
kaderini oyluyor

Seçmen sayısı Hindistan ile yarışıyor.

İngiltere'de<br>siyasi kriz

İngiltere'de
siyasi kriz

Yarın istifa etmesi beklenen May'in arka koltuktaki gözyaşları.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Huawei tarih verdi

Huawei tarih verdi

​Andorid'e karşı yeni sistem geliyor.
Süre tanıması<br> söz konusu değil

Süre tanıması
söz konusu değil

​Dışişleri'nden S-400 iddialarına açıklama.
Cocu'ya <br>talip var

Cocu'ya
talip var

​Fenerbahçe'den kovulmuştu, La Liga'ya gidiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.