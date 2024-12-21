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Tesla 'lastik basıncı sorunu' nedeniyle 700 bin aracını geri çağırıyor

Tesla 'lastik basıncı sorunu' nedeniyle 700 bin aracını geri çağırıyor

Esmanur Tuna Sarraç
17:3621/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tesla 700 bin aracını geri çağırıyor
Tesla 700 bin aracını geri çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 700 bine yakın aracı geri çağırma kararı aldı. Karar, lastik basıncı izleme sistemindeki bir sorun nedeniyle alındı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS),
694 bin 304 aracın
bu geri çağırma kapsamına girdiğini açıkladı.
Tesla, lastik basıncı izleme sistemindeki bir sorun nedeniyle 700 bin aracını geri çağırdı.
Tesla'nın geri çağırdığı modeller arasında
, 2024 model Cybertruck, 2017-2025 yıllarında üretilen Model 3 ve 2020-2025 yıllarında üretilen Model Y
araçlar bulunuyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, lastik basıncı izleme sistemi (TPMS)
uyarı ışığının yanık kalmayarak sürücüyü düşük lastik basıncı konusunda uyaramayabileceğini
, bunun da yanlış şişirilmiş lastiklerle
kaza riskini artırabileceğini
belirtti.
700 bin Tesla araçta bulunan hata, kaza riskini artırabilir.

Sorun yazılım güncellemesiyle çözüldü

Tesla, sorunun çözümü için uzaktan bağlantı yoluyla
ücretsiz bir yazılım güncellemesi
sundu. Bu adımla araçların lastik basıncı izleme sisteminin düzgün çalışması sağlandı.
Tesla, sorunun çözümü için uzaktan bağlantı yoluyla ücretsiz bir yazılım güncellemesi sundu

Cybertruck daha önce de geri çağrıldı

Tesla, geçtiğimiz Kasım ayında da Cybertruck modeli için benzer bir adım atmış ve
2 bin 400 aracı,
arızalı bir parçanın
güç kaybına yol açabileceği
gerekçesiyle geri çağırmıştı. Bu, elektrikli pikap kamyoneti için yıl içindeki altıncı geri çağırma olmuştu.
#tesla
#ABD
#Tesla Cybertruck
#Elon Musk

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