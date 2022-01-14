WhatsApp'tan yeni bir özellik daha

WhatsApp uygulamasının beta sürümünde, sesli mesajları arka planda dinleme özelliği test edilmeye başlandı.

Şu anda kullanıcıların, herhangi bir sesli mesajı dinlemek için sohbet ekranında kalmaları gerekiyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özellik, sohbetten çıktığınızda bile sesli mesajları arka planda dinlemenize olanak tanıyacak.

Sesli mesaj özelliğini yakında kullanıma açacak

Yeni özellikle birlikte, sohbetten çıktığınızda bile ekranın üzerinde ufak bir oynatıcı yer alacak ve buradan sesli mesajlar dinlenebilecek.

Şu an için yeni özellik, sadece WhatsApp beta sürümünde mevcut. Ancak bu yeniliğin, yakında tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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