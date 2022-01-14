Teknoloji WhatsApptan yeni bir özellik daha
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'tan yeni bir özellik daha

WhatsApp, uygulamaya her geçen gün yeni özellikler ekleyerek kullanıcıları memnun etmek istiyor. Meta'ya bağlı platform, şimdi de sesli mesajlarla ilgili yeni bir özelliği hayata geçirecek. Beta sürümüne, sesli mesajları arka planda dinleme özelliği eklendi. Yeni özellik, çok yakında tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Whatsappın yeni özelliği nedir? Whatsapp arka planda sesli mesajları dinleme özelliği
Arşiv

WhatsApp uygulamasının beta sürümünde, sesli mesajları arka planda dinleme özelliği test edilmeye başlandı.

Şu anda kullanıcıların, herhangi bir sesli mesajı dinlemek için sohbet ekranında kalmaları gerekiyor.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özellik, sohbetten çıktığınızda bile sesli mesajları arka planda dinlemenize olanak tanıyacak.

Sesli mesaj özelliğini yakında kullanıma açacak

Yeni özellikle birlikte, sohbetten çıktığınızda bile ekranın üzerinde ufak bir oynatıcı yer alacak ve buradan sesli mesajlar dinlenebilecek.

Şu an için yeni özellik, sadece WhatsApp beta sürümünde mevcut. Ancak bu yeniliğin, yakında tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Bilim insanlarından çevre dostu buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler
TEKNOLOJİ
Bilim insanlarından çevre dostu buluş: Mantardan yumurta akı ürettiler

Instagram'a yeni bir özellik daha
TEKNOLOJİ
Instagram'a yeni bir özellik daha
Korkutan yangın

Korkutan yangın

​Ünlü dizinin çekildiği bina alevlere teslim oldu.
Dünyada ilk yüzen çiftlik

Dünyada ilk yüzen çiftlik

İnekler burada günlük 25 kilo süt veriyor.
Enerji fonuylaherkes kazanacak

​Kurulacak enerji fonu vatandaşların birikimlerini değerlendirmeleri için çözüm olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde duyurdu.

Dışişlerinden Ermenistan açıklaması: Normalleşme müzakereleri ön şartsız sürecek

Boğaz turkuvaza büründü

Boğaz turkuvaza büründü

'Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.