Yerli eSIM kullanımda

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli “eSIM” kullanıma sunuldu. Yerli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM’in tanıtımı için dün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eSIM’in akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacağını ve 2021’den itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanacağını bildirdi.

UZAKTAN YÜKLENEBİLECEK

Kovid-19 salgınının insanların yaşam tarzında önemli değişikliklere yol açtığını anımsatan Karaismailoğlu, internet ve haberleşme sistemlerinin artan ihtiyaçlar doğrultusunda kesintisiz kullanılabilmesi için büyük gayret gösterdiklerini vurguladı. Bugün, yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması hedefleri doğrultusunda ortaya konulan çalışmanın sonuçlarından birine daha şahit olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, “eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzca yapıldı. eSIM uygulamasıyla SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknolojiyle SIM kartlarının sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek” dedi.

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UZAKTAN ERİŞİMLE YÜKLEME İMKANI

eSIM uygulamasının hem makinalar arası hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, “Aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecek. Cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. Bu teknoloji sayesinde SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek, maliyetler ortadan kaldırılarak, sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN HASSAS VERİSİ TÜRKİYE’DE

Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanların pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacağını ifade eden Karaismailoğlu, eSIM’ın sağlayacağı faydalara dikkat çekti: “6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarını çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Hassas SIM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye’de olacak. Böylece Türkiye’nin hassas verileri tamamen Türkiye’nin kontrolünde olacak. eSIM sayesinde araçların bakım-onarımı, lojistik hareketliliği, takip imkanları ile “M2M” etkileşim kapasiteleri çok daha artacak. Araçlarda “acil durum” araması için kullanılan eCall sistemi, eSIM ile yaygınlaşacak.”

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AKILLI SİSTEM GELİŞİMİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK BİR TEKNOLOJİ

Araçlarda yaygınlaşacak kaza önleme ve acil uyarı sistemleri gibi akıllı sistemlerin gelişiminin de önünün açılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Cep telefonu kullanıcılarının operatör değişimlerindeki erişim problemleri de ortadan kalkacak, aynı cihazda birden fazla abonelik birlikte kullanılabilecek. Yurt dışı seyahatlerde, gidilecek ülkeye ait operatörden belli zaman dilimleri için bulunduğu ülkeden profil alınabilecek ve seyahat sırasında profili aktive ederek kullanılabilecek. eSIM, günümüzde akıllı telefonlardan, giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacak. eSIM hizmeti, 2021’den itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacak.”

Türk Telekom yerli eSIM’i kullanıma sundu

Türk Telekom, eSIM’i müşterilerinin kullanımına sunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcılarının, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabileceği ve yeni aboneliklerde eSIM’i tercih edebilecekleri ifade edildi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık” dedi.

Müşterilerimiz hemen eSIM'E geçebilir

Vodafone, tamamen yerli üretim yeni nesil dijital SIM kart eSIM’i tanıttı. eSIM teknolojisinin hayata geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “eSIM teknolojisini de destekliyoruz. Akıllı telefonlardaki yeni nesil dijital SIM kart eSIM’i bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin hizmetine sunduk. Müşterilerimiz, eSIM destekli akıllı telefonları için mevcut SIM kartlarını eSIM ile değiştirebilecek ya da yeni numara ya da hat taşıma işlemlerinde yeni SIM’lerini eSIM olarak tercih edebilecek” bilgisini verdi.

Turkcell eSIM’i devreye aldı

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, hatları da dijitalleştiren yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduklarını bildirdi. Erkan, yerli ve milli teknolojileri en fazla destekleyen şirket olarak Türkiye’ye özel geliştirilen eSIM çözümünün bir parçası olmaktan gurur duyduklarını açıkladı. Türkiye’de eSIM alanında Ar-Ge anlamında çalışmaya başlayan ilk operatörün Turkcell olduğuna belirten Erkan, 2017’de başlayan Ar-Ge çalışmalarının sonucunda özel olarak geliştirilen bu çözümlerin halihazırda Belarus ve Ukrayna’da kullanıldığını aktardı. eSIM teknolojisini Turkcell kalitesiyle müşterilerin hizmetine sunmanın heyecanını yaşadıklarına işaret eden Erkan, “Turkcell olarak hatları da dijitalleştiren bu yerli ve milli eSIM çözümünü kullanıma sunduk” dedi.