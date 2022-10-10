TOKİ'ye başvuru sonrası SMS gelmeyince ne yapılmalı?

"İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvuru sayısı saat 17.40 itibarıyla 2 milyon 4 bin 435 oldu. Sosyal Konut Projesi kapsamında arsa ve işyeri başvuruları 10 Ekim itibariyle e-Devlet üzerinden başladı. Peki TOKİ'den SMS ne zaman gelir, mesaj gelmezse ne yapmalı? İşte detaylar...

TOKİ ARSA BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkiye'nin merakla beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında arsa başvurusu bugün başlıyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için detayları açıklayacağını ifade etti.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda birçok önemli konu ele alınacak.

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TOKİ'DEN MESAJ GELMEDİ, NE YAPMALIYIM?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kampanyası kapsamında 250 bin konut için başvurular 14 Eylül Pazartesi günü başladı. 31 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek. Ancak vatandaşlar T.C. kimlik no'sunun son hanesine göre başvuru yapmakta çok aceleci davranıyor. Bu da sistemde kitlenmelere neden oluyor.

Özellikle başvuru işlemlerinin tamamlanması için gereken TOKİ SMS gelmedi problemi bu noktada gün yüzüne çıkıyor. Bu sorunun nedeninin Ziraat Bankası ve Halk Bankası mesaj sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle olduğu öngörülüyor. Bildiğiniz üzere Tüm Türkiye genelinde 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri için ilk iki günde toplamda 1,5 milyonun üzerinde başvuru yapıldı. Bu yoğunlukta bankalarda tıkanıklığına neden oldu.

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BANKADAN TOKİ İÇİN HANGİ SMS GELMELİ?

TOKİ başvuruları için bankadan SMS gelmesi gerekir. Fakat ikinci günde gelen 1,5 milyon başvuru nedeniyle büyük bir trafik kilitliliği oluştu. Buna rağmen bazı vatandaşlara TOKİ SMS'i geldi. TOKİ için bankadan gelmesi gereken mesaj ise şu şekilde olmalı:

TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan ........................... IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç 15.09.2022 20:00:00 tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

ÖZGÜN TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar ödenecek?