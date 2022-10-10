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TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitecek?

TOKİ 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün başlıyor. Detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası açıklayacağı arsa başvuruları 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek. Peki, TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitecek, son gün ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ arsa başvurularında son gün ne zaman, ne zaman bitecek?
TOKİ arsa başvuruları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başladı.

TOKİ ARSA BAŞVURULARI BAŞLADI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında konut başvuruları 14 Eylül'de açıldı. Şimdi de 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular başlıyor.

1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular internet üzerinden ve bankalardan yapılabilecek.

Kendi işini kurmak isteyenler için iş yeri başvuruları, E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden olacak.

Vatandaşlar, arsa için ise sadece Ziraat Bankası'ndan başvuruda bulunabilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Tahsis edilecek arsalar büyükşehir merkez ilçelerinden herhangi birisinde ise o ilin merkez ilçelerinden birinin sınırlarında, diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet zorunluluğu bulunuyor.

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi. 7 Kasım'a kadar sürecek başvurularda 18 yaşını doldurmuş olma şartı da aranıyor.

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