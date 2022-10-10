TOKİ arsa başvuru ücreti ne kadar ödenecek?

TOKİ Sosyal Konut hamlesi 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Tarihin en büyük Sosyal Konut Projesi konut başvurularının tamamlanmasının ardından gözler TOKİ arsa başvurularına çevrildi. TOKİarsa başvurusu yapmak isteyenler gereken başvuru ücretini merak ediyor.

TOKİ ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak. İlk Evinm Arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecektir.

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TOKİ ARSA BAŞVURULARI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İlk evim ilk iş yerim proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Ankara'da bin, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da ise 100 adet inşa edilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ arsa başvuru bedeli 2000 TL'dir.

BAKAN KURUM'DAN TOKİ ARSA AÇIKLAMSI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü sosyal konut arsa başvurularının detaylarını açıklayacağını ifade etti.

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Bakan Kurum, "İlk etapta şu an Ankara’mız için 36 bin konut yapılabilecek arsayı çalıştı arkadaşlarımız. İnşallah yarın rakamları netleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız pazartesi günü hemşirelerimizle tüm milletimize paylaşıyor olacak…

20 yılda bir asra bedel eseri, hizmeti, dev yatırımları sizlerin teveccühüyle gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği “Türkiye Yüzyılı” başlıyor…" ifadelerini kullandı.