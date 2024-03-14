Türk bilim adamı ürettiği cihazla ABD'li teknoloji devine rakip oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, ithal cihazlara alternatif olarak ilk defa yerli 'Nanoteknolojik Kuantum Verım/Ipce' cihazı üretti. Bu sistemin şu anda ülkede üretilmediğini dile getiren Yakuphanoğlu, dünyadaki en güçlü rakibin ise Amerikalı bir firma olduğunu ifade etti.

Fırat Teknokent'te kurduğu Fytronix Yüksek Teknoloji şirketinde teknolojik ürün geliştiren FÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu'nun çalışmaları ilgi odağı olurken, ürettiği cihazlar birçok ülkeye ihraç edildi. Gelişen teknolojiyi takip eden Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, foto sensörlerin elektriksel özelliklerini analiz etmede kullanılan bir sistem üretmek ve geliştirmek için Ar-Ge çalışmasına başladı. Prof. Dr. Yakuphanoğlu, ekibiyle birlikte 2 yıllık çalışmanın ardından yüksek teknoloji üretiminde kullanılan 'Nanoteknolojik Kuantum Verım/Ipce' cihazını üretti. Yakuphanoğlu, ürettiği cihazın ilk ihracatını Hindistan'a yaptı.

"BU SİSTEM ŞU ANDA ÜLKEMİZDE ÜRETİLMEMEKTEDİR"

Cihaz hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, "Yapmış olduğumuz bu sistem; özellikle güneş pillerinin, fotonik aygıtların ve foto sensörlerin elektriksel özelliklerini analiz etmede kullanılan bir sistem. Bu sistemle herhangi bir güneş pilinin, foto sensörün, foto diyotun elektriksel özellikleri, fotovoltaik özellikleri ve iletkenlik özellikleri çok kolaylıkla analiz edilebiliyor. Cihaz, yeni üretilen bir güneş pilinin, bir fotodiyotun veya fotosensörün foton tepki özelliğini dalga boyuna bağlı olarak foto akım ve iletkenliklerini ölçer. Bu sistemle özellikle yüksek teknolojik uygulamalarda kullanıldığında üretilen aygıtın hangi dalga boyuna cevap vereceğini test ediyorsunuz. Bu sistem şu anda ülkemizde üretilmemekte. Dünyadaki en güçlü rakip, Amerika'da bir firma" dedi.

Cihaz üretiminde özellikle optik ve fotonik alanda yüksek teknoloji bilgisi gerektiğini ifade eden Yakuphanoğlu, "Bu cihaz, dünyanın en kompleks cihazlarından biri. Bunun üretimi için de elektro-optik ve fotonik teknolojisinin iyi bilinmesi gerekiyor. Biz bu sistemi özellikle optoelektronik ve fotonik aygıtlar üreten şirketler, üniversitede çalışan bilim insanları, AR-GE yapan şirketler ve üretim yapan diğer firmalar için ürettik. Bu cihazı ülkemizde üretim yapan firmalar, üniversiteler, AR-GE şirketleri yurtdışından satın alıyorlar. Şu anda ülkemizde ileri teknoloji ürünü üretmek istiyorsak, üretimimizde ve araştırmalarımıza da ileri teknoloji ürünlerini analiz eden sistemlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARINDA KULLANILABİLİR"

Cihazın kullanıldığı alanlar hakkında bilgi veren Yakuphanoğlu, "Mevcut kullandığımız sistem özellikle güneş pili uygulamalarında kullanılabilir. Bir güneş pili üreteceğiniz zaman güneş pilinin veya foto diyotun güneşe vereceği tepkiyi analiz etmek istiyorsanız kesinlikle bu cihazın yardımıyla bütün analizleri yapmak zorundasınız. Bu cihaz fotovoltaik ve opto elektronik uygulamalarında kullanılabilir. Biz bu sistemi yeni teknoloji ile ürettik ve ilk olarak bu ürünü şu anda yurtdışına gönderiyoruz. Cihazın gittiği ülke ise Hindistan. Bu cihazlar özellikle yüksek teknolojiyi geliştiren ülkelerde üretilmekte. Şu ana kadar üretmiş olduğumuz 35'inci cihaz. Biz bu cihazları hem ülkemizdeki bilim insanlarının ve özel şirketlerin hizmetine hem de yurtdışında farklı ülkelerdeki üniversitelerin hizmetine sunmaktayız. Yurtdışında ileri teknoloji üreten şirketler bile bizim bu cihazlarımızı alıp, kendi ülkelerinde AR-GE ürünleri geliştirip teknolojiye katkı sağlamaktadırlar" diye konuştu.







