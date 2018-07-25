Türk şirketten İspanya’da 500 milyon euroluk otel yatırımı

Konuyla ilgili görüş bildiren grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, enerji ve diğer 14 farklı sektörde önemli yatırımları ve prestiji bulunan Yükselir Group olarak hayata geçirecekleri yatırımın, kendileri açısından büyük fayda getireceğini ifade etti.

Bünyesinde 14 şirket grubunu barındıran küresel petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, inşaat, marina ve hayvancılık üzerine şirketlerde aktif olan Yükselir Group, İspanya’da 500 milyon euroluk otel yatırımı yapacak.

2 yılda 500 milyon euroluk yatırım

Yükselir Group, İspanya’nın popüler turistik bölgelerinden olan Ibiza, Kanarya Adaları, Marbella, Costa del Sol, Costa Dorada ve Costa Brava’da bulunan 5 yıldızlı 300 ve daha fazla odaya sahip özel ve lüks oteller yapmaya odaklanılacağını ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde 500 milyon euroluk yatırım yapılacağını duyurdu. Açıklamada 1 yıldır devlet düzeyinde yapılan yoğun görüşmeler neticesinde yatırımın onaylandığı ve resmi tüm onayların alındığı, bu aşamadan sonra yatırımın hızlı şekilde başlayıp 2 yıl içinde toplam 500 milyon euro yatırım yapılıp tamamlanacağı belirtildi.

Açıklamada görüşleri bulunan Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, “Turizm konusunda İspanya’dan beklentimiz yüksek. Bu bölgeyi seçmemizin sebebi dünyaca ünlü plajlarının olması, tüm dünyadan yoğun şekilde turist çekiyor olması, lüks otellere olan ihtiyaç ve cazip yatırım fırsatları bizi bu bölgeye yatırım yapmaya itti. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Madrid, Sevilla ve Barcelona gibi kentlerde yüksek kaliteli şehir otelleri yaparak o bölgelere yatırım yapmayı da değerlendirebiliriz” ifadesinde bulundu.

“Yatırımımız Yükselir Group’u İspanya otelcilik sektörünün en önemli oyuncularından biri yapacak”

Yüksel; enerji ve diğer 14 farklı sektörde önemli yatırımları ve prestiji bulunan Yükselir Group olarak hayata geçirecekleri yatırımın, kendileri açısından büyük fayda getireceğini ifade etti. Yülsel, ‘’Bu anlaşma, Yükselir Group’u İspanya otelcilik sektörünün en önemli oyuncularından biri haline getirecek. Turizm alanında güçlü ekibimiz, vizyonumuz ve profesyonelliğimizle İspanya’da turizmin en önemli oyunculardan biri biz olacağız’’ açıklamasında bulundu.

“İspanya’yı uzun süredir gözlemliyoruz”

Yavuz Yüksel, yatırım kararı öncesinde uzun sure İspanya’yı gözlemlediklerini vurgulayarak, ‘’Hem ziyaretçi sayıları hem ekonominin olumlu görünümü anlamında büyük potansiyel taşıyan İspanya otelcilik sektörünü uzun süredir takip ediyoruz. İspanya’nın popüler kıyı ve şehirlerinde yüksek kaliteli otellerden oluşan bir portfolyo oluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaptığı büyük çaplı yatırımlarla dikkat çeken grup, yurtdışında petrol, enerji, havacılık, lojistik, marina, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık olmak üzere dokuz sektörde faaliyet gösteriyor. Ayrıca grubun İspanya dışında Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, İsveç, Danimarka, Yunanistan, Rusya, Irak, Singapur, Kanada, ABD, Belarus, Lübnan ve İran’da yatırımları bulunuyor.