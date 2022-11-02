TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 19 Ekim tarihinde yayımlanan TUS tercih kılavuzuyla birlikte, tercih işlemleri alınmaya başlamıştı. 25 Ekim'de sona eren 2022 TUS tercihlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş de başladı. Peki, ÖSYM TUS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 TUS tercih sonuçları için ÖSYM'nin duyurusu bekleniyor. 19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanan TUS tercihlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı.

TUS 2. dönem tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi. Geçen yıllarda açıklanan tercih sonuçlarına bakıldığında TUS tercih sonuçları 2 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

TUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulanır?

Adaylar, TUS tercih sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

TUS Açılımı Nedir?

TUS’un açılımı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'dır. TUS'un ilk kez uygulandığı yıl 1987'dir. 1987 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde uygulanmakta olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, köklü bir sınavdır.

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TUS nedir yılda kaç defa yapılır?

TUS; ÖSYM tarafından yılda 2 kez düzenlenen, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşan, yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan, tıp fakültesinden mezun olmuş kişilerin girdiği, adayların tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, anlama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlarda uygulama yetilerini ölçen sorulardan oluşan, branş seçme sınavı olarak da bilinen, tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçme işine yarayan, Mesleki Bilgi Sınavıdır.

TUS’a giriş sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na girmek isteyen adayların sınavdan istedikleri sonucu alana kadar birçok kez sınava girme şansı vardır.

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TUS'a Kimler Girebilir?

TUS'a tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olan kişiler girebilmektedir. Uzmanlık eğitimi almak isteyen kişilerin girdiği Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na giriş için yaş sınırı bulunmamaktadır. Henüz okulunu bitirmemiş olan tıp öğrencilerinin de TUS'a girme hakkı vardır fakat tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyoloji öğrencileri TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi başvurusu yapmalıdır. Klinik Tıp Bilimleri Testine tıp bölümü mezunları girmektedir

TUS sınavı kaç dakika, sınav süresi ne kadar?

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşmaktadır ve bu iki sınav da 150 dakikadır. Sınav süresinin ilk 110 dakikası bitmeden ve son 15 dakikasında salondan herhangi bir nedenle ayrılmak yasaktır. Bu süreler içerisinde salondan ayrılan adayların nedenleri ne olursa olsun sınavları geçersiz sayılmaktadır.

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TUS'da Hangi Dersler Vardır?

TUS’ta yer alan dersler aşağıda listelenmiştir.

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) içinde yer alan dersler aşağıda listelenmiştir.

Anatomi

Histoloji ve Embriyoloji

Fizyoloji

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Patoloji

Tıbbi Farmakoloji

Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) içinde yer alan dersler aşağıda listelenmiştir.

Dâhiliye Grubu Pediatri Cerrahi Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum

TUS Puanı Nasıl Hesaplanır?

TUS’un puanı bilgisayar üzerinden hesaplanmaktadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adayların iki testin (TTBT, KTBT) her birindeki sorulara vermiş olduğu doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmaktadır. Sınavda iptaline karar verilen soru varsa o sorular değerlendirme dışı bırakılmaktadır.

Ham puanlar, verilmiş olan doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde edilmektedir. Ham puanlar, her test için ayrı bir şekilde, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülmektedir. Tıp fakültesi ve tıp dışı meslek mensubu adaylar için ÖSYM'nin belirttiği ağırlık katsayıları kullanılarak ağırlık puanları hesaplanmaktadır. ÖSYM'nin 2022 yılı için yayımladığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem Başvuru Kılavuzu içinde yayımlanan ağırlık katsayıları tabloları aşağıda verilmiştir.

Tıp fakültesi mezunu adaylalar için belirlenen standart puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ağırlıklı K: Klinik Tıp Bilimleri Puanı

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Ağırlıklı T: Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı

Ağırlıklı A: Talepte bulunan adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı Tıp dışı meslek mensubu adaylalar için belirlenen standart puan aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adayın Ağırlıklı Puanı: AP

En Büyük Ağırlıklı Puan: EBAP

Ağırlıklı Puanların Ortalaması: X

Ağırlıklı Puanların Standart Sapması: S

TUS Baraj Puanı Kaçtır?

TUS puanı ile yerleştirme işlemi yapılırken Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı için belirlenen baraj 45'tir. Seçimler 45 veya daha yüksek alan adaylar arasından yapılmaktadır.

TUS Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı puanının hesaplanabilmesi için kaç net yapılması gerektiği belirtilmemiştir.

Adayların yerleştirme işlemlerinin gerçekleşmesi için en az 45 puan almaları gerekmektedir.

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Belirlenen 45 baraj puanına ulaşılması için de Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi sorularına eşit sayıda cevap verildiği düşünüldüğünde 35 Temel Tıp Bilimleri Testi neti, 40 Klinik Tıp Bilimleri Testi neti yapılması gerekmektedir. TUS barajını geçmek isteyen adayların ortalama 75 net yapmaları gerekmektedir.

TUS'u Kazandıktan Sonra Asistanlık Ne Zaman Başlar?

TUS’a giren adaylar, kazandıkları durumda sınava girdikten 3 – 3,5 ay süre sonra asistanlığa başlamaktadır. Bu sürenin değiştiği durumlar da olabilmektedir. TUS yerleştirme sonuçları açıklandıktan bir iş günü sonra başlamak üzere, kişilerin yerleştikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

TUS yani Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrasında yerleşen adayların asistanlık sürecine başlayabilmeleri için edinmesi gereken bazı belgeler vardır. Belgeler yerleşilen kadro türüne göre farklılık göstermektedir. Gerekli belgeler, sonuçlar açıklandıktan sonra duyurulmaktadır.

ÖZGÜN ÖSYM Kaymakamlık sonuçları açıklandı mı?